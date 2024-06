Geëmotioneerde Bellingham weet tranen niet te bedwingen na droomjaar bij Real

Jude Bellingham heeft zijn debuutjaar als speler van Real Madrid afgesloten met de winst van de Champions League. De middenvelder was met 2-0 te sterk voor zijn voormalige liefde Borussia Dortmund en behaalde daarmee zijn derde titel als speler van de Koninklijke. Bij het zien van zijn familie brak hij.

Bellingham wist dit seizoen al de Spaanse landstitel en de Supercup te winnen met Real Madrid en beleeft dus een uitstekend eerste jaar in de Spaanse hoofdstad. Zaterdagavond volgde de ultieme bekroning.

"I was alright until I saw my mum and dad's faces there!" ??

An emotional Jude Bellingham tries to find the words to describe his feelings after winning the Champions League ??#UCLfinal pic.twitter.com/byHVn8IzXl