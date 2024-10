Gedecideerde Vinícius meldt zich snel na uitverkiezing Rodri met korte boodschap op X

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Vinícius Júnior, die van zich laat horen na afloop van de Ballon d'Or-uitreiking.

De prestigieuze individuele prijs ging maandagavond naar Rodri, die in het seizoen 2023/24 van cruciaal belang was voor Premier League-winnaar Manchester City. Bovendien legde Rodri met Spanje beslag op de EK-titel.

Vinícius had echter gehoopt en misschien ook wel verwacht de Gouden Bal mee naar huis te nemen. Toen hij maandag vernam dat hij met lege handen zou achterblijven, besloot hij niet naar Parijs af te reizen voor de ceremonie. Zijn teamgenoten en alle andere medewerkers van Real Madrid sloten zich uit steun voor de Braziliaan bij de boycot aan.

Snel na de uitverkiezing van Rodri meldde Vinícius zich op X. "Ik doe het tien keer als het nodig is. Ze zijn er niet klaar voor", was de boodschap die de steraanvaller aan de wereld meegaf.