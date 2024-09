Gattuso trekt de knip bij Hajduk Split: cadeau van 40.000 euro na zege

Als beloning voor het goede spel tegen Dinamo Zagreb heeft Gennaro Gattuso al zijn spelers en stafleden bij Hajduk Split getrakteerd op een nieuwe iPhone. De Italiaan was dusdanig in zijn nopjes met de 0-1 zege dat hij 40.000 euro uittrok voor de cadeautjes.

Gattuso is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen met Hajduk Split en verzamelde veertien punten uit de eerste zes wedstrijden, waarmee een gedeelde koppositie wordt ingenomen. Ook HNK Rijeka verzamelde veertien punten.

Om de jacht op de bovenste plekken kracht bij te zetten besloot Gattuso zijn manschappen extra te motiveren. Bij een overwinning op Dinamo Zagreb zou iedereen een gloednieuwe iPhone 16 krijgen van de 46-jarige coach.

De Italiaan hield woord en trakteerde de voltallige selectie plus stafleden op een nieuwe telefoon. In totaal ging het om zo'n 30 tot 35 stuks ter waarde van 1.100 euro, wat neerkomt op een slordige 40.000 euro.

Het presentje zal niet heel hard gevoeld worden in de Portemonnee van Gattuso. De oud-speler van AC Milan heeft vaker aangegeven genoeg te hebben verdiend in zijn actieve loopbaan. Hij zit naar eigen zeggen niet voor het geld in het coachingsvak, maar omdat voetbal zijn passie is.

Gattuso wordt in Kroatië geroemd om zijn communicatie met de spelers. De Italiaan is een meester in het smeden van een collectief en hecht veel waarde aan de teamgeest. Spelers zijn bereid om voor elkaar te sterven, zo schetst 24sata.

Gattuso heeft onder meer de beschikking over voormalig topspeler Ivan Rakitic. De voormalig middenvelder van FC Barcelona keerde deze zomer terug in zijn geboorteland na een kortstondig avontuur in het Midden-Oosten bij Al-Shabab.