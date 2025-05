Gary Neville maakt gehakt van 'schandalige actie' eigenaar Nottingham Forest

Nottingham Forest verspeelde zondag dure punten in de strijd om een Champions League-ticket. Het team van manager Nuno Espírito Santo kwam niet verder dan een teleurstellend 2-2 gelijkspel tegen degradant Leicester City. Kort na het laatste fluitsignaal gebeurde er iets opmerkelijks in de City Ground.

De flamboyante clubeigenaar Evangelos Marinakis verscheen op het veld om verhaal te halen bij Nuno, die overigens niet erg onder de indruk leek te zijn. Het was geen ellenlange woordenwisseling en Marinakis liep alweer snel het veld af.

Desondanks velt Gary Neville een hard oordeel over de Griekse eigenaar van Forest. ''Schandalig van de Forest-eigenaar. Nuno zou vanavond met hem over zijn vertrek moeten onderhandelen! De fans, spelers en manager van Forest verdienen dit niet'', zo valt te lezen op X.

Marikanis kwam zondag nog met een reactie op alle commotie rondom zijn persoon. ''We waren gefrustreerd door de blessure van Taiwo Awoniyi en de verkeerde inschatting van de medische staf over Taiwo's vermogen om verder te spelen.''

''Dat is allemaal niet meer dan logisch. En tevens een bewijs van de passie die we voor onze club voelen'', voegt de veelbesproken eigenaar van de subtopper in de Premier League daaraan toe.

Marinakis benadrukt dat hij trots is op Nuno en zijn spelers. ''We moeten allemaal de historische prestatie van dit seizoen vieren'', verwijst hij naar het feit dat Nottingham Forest voor het eerst in dertig jaar weer Europees voetbal gaat spelen.

Nuno wil het voorval niet groter maken dan het is. De manager benadrukt bij de BBC dat 'voetbal emotie is' en dat iedereen in de City Ground daarmee te maken heeft.