Galatasaray zet volgende stap richting Turkse landstitel dankzij dubbelslag Baris Yilmaz

Galatasaray heeft een volgende stap richting de Turkse landstitel gezet. De ploeg van trainer Okan Buruk was met 1-2 te sterk voor stadgenoot Istanbul Basaksehir en staat momenteel elf punten voor op Fenerbahçe, dat nog wel een duel tegoed heeft. Baris Alper Yilmaz was met twee treffers de grote man bij Cim Bom.

Bijzonderheden:

Met name in de slotfase van de eerste helft werd Galatasaray gevaarlijk. Zo kwam Abdulkerim Bardakci dicht bij de 0-1, maar zijn kopbal werd knap gekeerd door Basaksehir-doelman Muhammed Sengezer.

Vlak voor rust was het alsnog raak voor Galatasaray. Yilmaz ging een één-tweetje aan met Victor Osimhen, die precies goed teruglegde op de Turk. Yilmaz haalde in één keer uit en zag zijn inzet door de benen van Sengezer tegen de touwen slaan: 0-1.

Vlak na rust kwam Basaksehir op gelijke hoogte. Philippe Paulin Keny gaf de bal met buitenkant voet heerlijk voor het doel, waar Krzysztof Piatek opdook en binnenschoof: 1-1.

Slechts zes minuten konden de gastheren genieten van de gelijke stand. Yunus Akgün legde breed op Yilmaz, die naar zijn linkerbeen sneed en Sengezer verraste met een lage knal in de korte hoek: 1-2.

Galatasaray gaf de voorsprong nadien niet meer uit handen. Het kwam dicht bij de 1-3 via Dries Mertens, maar de voormalig PSV-aanvaller moest zijn meerdere erkennen in Sengezer. De ploeg brak meermaals gevaarlijk uit, zonder de trekker over te halen. Basaksehir bleek niet in staat iets aan de achterstand te doen.