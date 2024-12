Galatasaray verspeelt voor tweede keer punten en biedt Fenerbahçe mogelijkheden

Koploper Galatasaray heeft zondagavond voor pas de tweede keer dit seizoen punten verspeeld in de competitie. In eigen huis ontving het promovendus Eyüpspor, maar verder dan een 2-2 gelijkspel kwam Cim Bom niet. Naaste belager Fenerbahçe kan maandag profiteren en de achterstand verkleinen tot drie punten.

Met Hakim Ziyech op de bank kwam Galatasaray binnen een kwartier verrassend op achterstand. Halil Akbunar denderde op op de rechtervleugel en zag hoe Emre Akbaba volledige vrijheid genoot in de doelmond. De voorzet kwam aan, waarna de middenvelder met een gestrekt been kon afwerken: 0-1.

Vlak vóór en vlak na de rust zou Gala orde op zaken stellen. In de vijfde minuut van de blessuretijd van het eerste bedrijf verzorgde Baris Alper Yilmaz de gelijkmaker door binnen te schieten na een klassieke scrimmage voor de goal: 1-1.

Nog geen twee minuten na rust zette Roland Sallai de koploper op voorsprong. Een voorzet vanaf rechts belandde via Victor Osimhen, die volledig onbedoeld de aangever werd van de treffer, voor de voeten van de Hongaar, die hard raak schoot: 2-1.

Twintig minuten voor tijd zouden de manschappen van Okan Buruk de voorsprong verspelen. Een prachtige dieptebal van Taskin Ilter vond Prince Ampem, die zonder twijfel Fernando Muslera passeerde: 2-2.

Galatasaray klopte in de slotfase wel degelijk op de deur, maar een nieuwe voorsprong zat niet in de pijpleiding. Dat was niet in de laatste plaats de verdienste van Eyüpspor-doelman Berke Özer, die met de nodige reddingen een heuse sta-in-de-weg vormde voor de topploeg.

Door het 'gewonnen' punt heeft Galatasaray nu een voorsprong van zes punten op nummer twee Fenerbahçe. De Gele Kanaries kunnen dat gat maandag, als Gaziantep op bezoek komt, verkleinen tot drie punten.