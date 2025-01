Galatasaray verslaat Göztepe, maar Baris Yilmaz steelt de show met zeer sportieve actie

Galatasaray heeft een nieuwe stap richting de Turkse landstitel gezet. De ploeg van trainer Okan Buruk was in eigen huis met 2-1 te sterk voor het verrassend goed presterende Göztepe: 2-1. Victor Osimhen en Yunus Akgün verzorgden de treffers voor de koploper, die nu elf punten meer heeft dan naaste achtervolger Fenerbahçe. Fener komt zondag nog wel in actie, thuis tegen Hatayspor. Göztepe staat ondanks de nederlaag knap vijfde.

Galatasaray ging voortvarend van start in het eigen Rams Park. Göztepe-verdediger Djalma Silva beging een overtreding in zijn eigen zestien en moest dat bekopen met een gele kaart en een strafschop. Osimhen pakte zijn verantwoordelijkheid en faalde niet vanaf elf meter: 1-0.

Vlak na de openingstreffer toonde Baris Alper Yilmaz zich van zijn beste kant. Na een duel aan de zijlijn met Göztepe-verdediger Lasse Nielsen werd de inworp in eerste instantie ten onrechte toegekend aan Galatasaray. Yilmaz liet echter direct weten dat hij de laatste was die de bal raakte, waarop arbiter Alper Akarsu de inworp alsnog toekende aan Göztepe.

Het Göztepe van succestrainer Stanimir Stoilov kwam na een klein half uur op gelijke hoogte in Istanbul. Na balverlies van Akgün had Anthony Dennis een fraaie steekpass in huis op Romulo. De Braziliaan liet ex-Ajacied Davinson Sánchez zijn hielen zien en werkte in de korte hoek af: 1-1.

Vlak voor rust ontsnapte Galatasaray zelfs aan een achterstand, toen een lange bal belandde bij Kuryu Matsuki. De Japanner nam de bal niet goed aan, maar kon alsnog bijna juichen toen Ismail Jakobs de bal onbedoeld in eigen doel leek te werken. Fernando Muslera zou kansloos zijn geweest, maar zag de 'inzet' van zijn collega centimeters naast gaan.

Galatasaray voerde de druk flink op en vond na een uur wat het naar zocht. Dries Mertens gaf op precies het juiste moment mee aan Akgün, die zonder aan te nemen uithaalde en het netje deed bollen: 2-1.

Tien minuten voor tijd dacht Galatasaray op 3-1 te komen, maar de intikker van Lucas Torreira werd afgekeurd vanwege buitenspel in de aanloop naar het doelpunt. Gescoord werd er niet meer, en dus zet Galatasaray zijn titelambities nog maar eens kracht bij.