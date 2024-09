Galatasaray verslaat Fenerbahçe in hol van de leeuw en slaat gat in Süper Lig

Galatasaray heeft zaterdagavond weten af te rekenen met Fenerbahçe. In het stadion van de titelconcurrent en aartsrivaal werd het 1-3. Een eigen doelpunt van Dominik Livakovic en treffers van Dries Mertens en Gabriel Sara leidden tot een 0-3 voorsprong voor Cim Bom, dat in het restant slechts een treffer tegen kreeg, van Edin Dzeko. Galatasaray is na zes speelrondes de foutloze koploper, gevolgd door Fenerbahçe met dertien punten.

Zowel Fenerbahçe als Galatasaray toonde in de beginfase zijn tanden. De eerste echt grote kans was voor Galatasaray, dat na een kleine twintig minuten een enorme kans kreeg. Na een vlotte combinatie werd Sara bereikt in de zestien. De Braziliaan liet de bal even lopen om met links uit te kunnen halen en zag Livakovic fraai redden.

Uit de eerstvolgende aanval was het wel raak voor Cim Bom. Er leek in principe niets aan de hand voor Fenerbahçe, totdat de afvallende bal voor de voeten van Lucas Torreira belandde. De Uruguayaan loste een heerlijke volley en had het geluk dat zijn inzet via de paal en de rug van Livakovic binnenviel: 0-1.

Uitgerekend linksback Oosterwolde had al snel voor de gelijkmaker kunnen tekenen. De mee opgekomen verdediger stond na een vlotte aanval plots oog in oog met Galatasaray-doelman Fernando Muslera, die op tijd uitkwam en de poging van Oosterwolde onschadelijk maakte.

Het bleek een extreem dure misser te zijn, want de eerstvolgende aanval van Galatasaray leidde het tweede doelpunt van de wedstrijd in. Een voorzet vanaf de linkerkant kwam terecht bij Osimhen, die de bal op sublieme wijze met zijn borst meegaf op Mertens. De Belg bleef kalm en lepelde de bal met veel gevoel over Livakovic heen: 0-2.

Fenerbahçe probeerde de schade na rust te herstellen. Een goede voorzet van Oosterwolde leidde bijna tot de aansluitingstreffer, ware het niet dat Fred ongelukkig was in zijn afwerking. Aan de andere kant schoot ook Osimhen naast, maar dat zou geen dure misser blijken te zijn.

Galatasaray kwam na een uur spelen na een zeer fraaie aanval op 0-3. Sara ging de combinatie aan met Torreira, die perfect teruglegde op de Braziliaan. Sara sneed de zestien in en liet Livakovic kansloos met zijn harde schot. Toch kwam de spanning enigszins terug in de wedstrijd.

Abdülkerim Bardakci beging een overtreding in zijn zestien en moest dat bekopen met een strafschop. Dzeko meldde zich voor de elfmetertrap en benutte het buitenkansje: 1-3. In het restant van de wedstrijd kwamen beide ploeg dicht bij een treffer, die onder meer Youssef En-Nesyri, Dzeko, Allan Saint-Maximin en Yunus Akgün niet gegund werd.