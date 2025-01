Galatasaray komt niet verder dan gelijkspel in 'vernieuwd' Turks bekertoernooi

Galatasaray is de groepsfase van de Turkse beker teleurstellend begonnen. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Okan Buruk niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen stadgenoot Istanbul Basaksehir, al knokte Cim Bom zich wel tot tweemaal toe terug van een achterstand. Ex-Ajacied Davinson Sánchez en Abdulkerim Bardakci scoorden namens Galatasaray.

Galatasaray dacht halverwege de eerste helft op voorsprong te komen, toen Basaksehir-doelman Muhammed Sengezer weinig overtuigend ingreep en de bal voor de voeten van Michy Batshuayi deed belanden. De Belg schrok echter van de kans, waardoor de bezoekers met de schrik vrijkwamen.

Vlak nadat Bardakci goed wegkwam met een harde tackle in zijn eigen zestien, kwam Basaksehir alsnog op voorsprong. Een voorzet van Lucas Lima belandde bij de tweede paal bij Türüç, die weinig moeite had met de afronding: 0-1.

Krzysztof Piatek stuitte vervolgens van dichtbij op doelman Günay Güvenç, waarna Galatasaray vlak na rust wèl toesloeg. Dries Mertens draaide een vrije trap tot bij Sánchez, die de bal van dichtbij in het doel frommelde: 1-1.

Enkele minuten na die treffer maakte Piatek zijn misser uit de eerste helft meer dan goed. De Poolse spits werd bereikt door João Figueiredo en kopte al vallend raak in de verre hoek: 1-2.

Galatasaray liet het daar niet bij zitten en kwam een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. Bardakci werd in volledige vrijheid gevonden in de zestien en kopte van dichtbij raak: 2-2.

Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Basaksehir-speler Onur Ergün zijn tweede gele kaart wegens vasthouden. Galatasaray wist echter niet te profiteren van de overtalsituatie.

Het Turkse bekertoernooi heeft dit seizoen een nieuwe opzet. 24 ploegen zijn verdeeld over 4 poules. Alle ploegen spelen in de groepsfase drie wedstrijden. De twee beste clubs uit iedere poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die in april gespeeld worden. De laatste keer dat dit systeem gehanteerd werd, was in het seizoen 2016/17.