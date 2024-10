Galatasaray is Besiktas en Van Bronckhorst de baas en verstevigt koppositie

Galatasaray heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de Turkse titel. Dankzij doelpunten van Davinson Sánchez en Victor Osimhen werd concurrent Besiktas met 2-1 de boot in gestuurd. Cim Bom heeft nu een voorsprong van acht punten op de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, al heeft Besiktas, dat zijn ongeslagen status is kwijtgeraakt, wel een duel minder gespeeld.

Zoals wel vaker dit seizoen trad Galatasaray aan met het ijzersterke spitsenduo van Victor Osimhen en Mauro Icardi. Roland Sallai en Yunus Akgün moesten het tweetaal daarachter van aanvoer voorzien, terwijl Dries Mertens en Hakim Ziyech op de bank begonnen.

Van Bronckhorst stuurde de bekende namen de wei in. Jonas Svensson begon op rechtsachter, terwijl voorin basisplekken waren voor Semih Kiliçsoy en natuurlijk Ciro Immobile.

Besiktas had een goed resultaat nodig op bezoek in het RAMS Park om aansluiting te vinden bij de top van de Süper Lig. Die ambities kregen al snel een harde dreun te verwerken, toen Sánchez in minuut dertien de 1-0 op het bord kopte uit een voorzet vrije trap van Gabriel Sara.

De bezoekers hadden na de tegentreffer moeite om tot kansen te komen en kwamen in de hele eerste helft tot slechts twee doelpogingen. Galatasaray stichtte meer gevaar, maar een tweede treffer zat er voor rust niet in.

Na de hervatting verdubbelde de ploeg van Okan Buruk de marge alsnog. Opnieuw stond Sara uit een vrije trap aan de basis van het doelpunt, alleen ditmaal was het Osimhen die de bal tegen de touwen kopte: 2-0.

Diep in blessuretijd deed Besiktas nog iets terug en het betrof een absolute beauty. Ernest Muçi werd door Cher Ndour weggestoken en reikte tot randje zestien, waar de Albanees op voortreffelijke wijze via het houtwerk binnen volleerde: 2-1. Een gelijkmaker zou niet meer vallen, waardoor Gala de driepunter in eigen huis hield.