Galatasaray geeft 3-0 voorsprong in thuiswedstrijd volledig uit handen

Galatasaray heeft tegen Kasimpasa voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden in de Süper Lig. In het eigen Rams Park stond Cim Bom dankzij een dubbelslag van Victor Osimhen en een treffer van Mauro Icardi met 3-0 voor. Tot ieders verbazing kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd en zorgde Nuno Da Costa in minuut 95 voor de 3-3 eindstand. Besiktas en Fenerbahçe hopen te profiteren van het zeldzame puntenverlies van de landskampioen.

Bij Galatasaray ontbrak Hakim Ziyech wegens een blessure en begonnen voormalig Eredivisionisten Davinson Sánchez en Dries Mertens op de bank. De ijzersterke tweemansvoorhoede bestond uit Icardi en Osimhen. Bij Kasimpasa ontbrak Dries Saddiki wegens een blessure en begon Kenneth Omeruo op de bank.

Nadat Icardi er in de beginfase niet in slaagde de scoren met een kopbal, was het even later alsnog raak voor de thuisploeg. Een uiterst scherpe voorzet van Abdülkerim Bardakci werd in de twintigste minuut vrij letterlijk binnengelopen door Osimhen, die daarmee voor zijn eerste treffer als speler van Galatasaray tekende: 1-0.

De Nigeriaan had slechts acht minuten nodig om ook zijn tweede treffer in Turkse dienst te maken en opnieuw ging er een heerlijke assist aan vooraf. Gabriel Sara zag zijn strakke pass vanaf het middenveld perfect aankomen in de zestien bij Osimhen, die draaide en via de onderkant van de lat keihard voor de 2-0 zorgde.

Zodoende werd het tijd voor Icardi om ook zijn goaltje mee te pakken en die kwam er. Ismail Jakobs had een kort passje in huis op Icardi, die à la Osimhen opendraaide en met zijn knal de rechterbovenhoek vond: 3-0. Het was voor de Argentijn, die enkele wedstrijden moest missen wegens een rugkwetsuur, zijn tweede compeititegoal van het seizoen.

Kasimpasa deelde de laatste klap van de eerste helft. Een voorzet van Claudio Winck werd binnengewerkt door Mamadou Fall, die dat deed via een heerlijke volley: 3-1. Da Costa had nog voor het rustsignaal voor de 3-2 kunnen zorgen, ware het niet dat de Kaapverdiaan teleurstellend over schoot.

Na rust claimde Kasimpasa hands van Jakobs in de zestien van Galatasaray, maar daar ging arbiter Oguzhan Cakir niet in mee. Tien minuten voor tijd leverde een nieuwe handsbal van Jakobs wel een strafschop op voor Kasimpasa, dat de spanning volledig terugbracht via Haris Hajradinovic: 3-2. Diep in blessuretijd ging het helemaal mis voor Galatasaray. Jhon Espinoza gaf mee aan Hajradinovic, die met zijn kopbal een bijna niet te missen kans bood voor Da Costa: 3-3.