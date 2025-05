Galatasaray boekt mede dankzij weergaloze vrije trap van Kaan Ayhan uitzege

De titel is al binnen voor Galatasaray, maar dat betekent niet dat de Turkse club is gestopt met het winnen van wedstrijden. Zaterdag was Galatasaray in de voorlaatste speelronde van de Süper Lig met 0-2 te sterk voor nummer acht Göztepe.

Pas in de tweede helft kwam Galatasaray, met onder meer Davinson Sánchez en Dries Mertens in de basis, op voorsprong. Kaan Ayhan krulde een vrije trap van een meter of 25 op prachtige wijze in de verre kruising: 0-1.

De meeste doelpogingen kwamen van Göztepe, maar een doelpunt zou dat niet opleveren. Aan de andere kant van het veld was het nog wel een keer raak.

In de blessuretijd stoomde Sánchez op. Hij speelde de bal naar Ismail Jakobs, die de bal laag voor gaf op Álvaro Morata. De spits schoof simpel de 0-2 binnen.