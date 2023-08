Galatasaray bibbert in slotfase maar bereikt wél de Champions League

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 23:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:27

Galatasaray heeft zich dinsdagavond dankzij een 2-1 zege op Molde FK geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Turkse grootmacht won vorige week ook al van de Noorse opponent, toen met 2-3, waardoor de winst op eigen veld meer dan voldoende is. Galatasaray weet donderdag de tegenstanders in de poulefase van het miljardenbal, want dan wordt in Monaco de loting verricht.

Bij Galatasaray moest Mauro Icardi voor de doelpunten zorgen. Hij werd in zijn rug gesteund door Dries Mertens, terwijl Kerem Aktürkoglu (links) en Tetê (rechts) de flanken bestreken. Angeliño was de linksback van dienst. Fredrik Midtsjø ontbrak in de wedstrijdselectie om naar verluidt een binnenlandse transfer af te ronden en Halil Dervisoglu begon op de bank. Recente aanwinst Hakim Ziyech ontbrak nog bij de thuisclub. Aan de kant van Molde begon voormalig Manchester United-talent Magnus Wolff Eikrem in de basis, net als Sivert Mannsverk. De middenvelder stond eerder nog in de belangstelling van Feyenoord.

Galatasaray kende de ideale start van de returnwedstrijd in de play-offs: Martin Ellingsen beging een overtreding in de eigen zestien en het was Icardi die vervolgens raak schoot vanaf elf meter: 1-0. Na twintig minuten was er nog meer tegenslag voor Molde. Markus Kaasa én Erling Knudtzon knalden keihard met de hoofden tegen elkaar en moesten na een lange behandeling worden gewisseld. De bezoekers uit Noorwegen probeerden de vroege achterstand weg te werken en dwongen ook wat kansjes af. Er vielen echter geen doelpunten meer in de slotfase van de eerste helft.

Cim Bom probeerde het duel in de beginfase van de tweede helft in het slot te gooien, maar slaagde niet in die missie. Het was Molde dat de stand gelijk wist te trekken in de 65ste minuut. Na een vlotte aanval schoot Eirik Hestad van binnen het strafschopgebied raak in de verre hoek: 1-1. Het Galatasaray-publiek werd steeds zenuwachtiger en kreeg nog eens een grote schrik te verwerken toen Molde tien minuten voor het einde via Veton Berisha op voorsprong kwam. De VAR oordeelde echter dat de aanvaller buitenspel stond op het moment van scoren, waardoor er een streep ging door de Noorse treffer.

Het bleef uitermate spannend in Istanbul, met Galatasaray dat de gelijke stand over de streep wilde trekken en Molde dat op jacht was naar minstens een verlenging. De fans van de thuisclub konden opgelucht ademhalen toen een vrije trap van Angeliño vanaf de linkerkant van de zestien in de linkerbenedenhoek belandde: 2-1. De inzet werd overigens van richting veranderd onderweg. Groot feest op de tribunes van het Rams Park, want Galatasaray plaatst zich voor het eerst in vier seizoenen voor de groepsfase van de Champions League.

