Cody Gakpo en Micky van de Ven enigszins verbaasd na vraag Verweij: ‘Ik dacht dat we vragen kregen over het toernooi’

Cody Gakpo en Micky van de Ven hebben maandagochtend vooruitgeblikt op de halve finale op het EK tegen Engeland. Mike Verweij van De Telegraaf denkt dat de 25-jarige aanvaller van Liverpool en Van de Ven (23) zijn aangeschoven op de persconferentie omdat ze beiden een Engelse werkgever hebben. “Hoe voorkom je dat je op de voorpagina van de tabloids komt?”, aldus Verweij.

De journalist vraagt zich af of de twee internationals vóór de persconferentie geïnstrueerd worden. "Jullie zitten hier vast omdat jullie een Engelse werkgever hebben. Hoe gaat het dan voor zo’n persconferentie? Hebben jullie dan een voorgesprekje met Bas (Ticheler, de perschef van de KNVB, red.) over wat jullie wel en niet moeten zeggen? En hoe voorkom je dat je op de voorpagina van de tabloids komt?”

Gakpo en Van de Ven moeten een beetje lachen terwijl ze de vraag gesteld krijgen. “Ik dacht dat we vragen kregen over het toernooi”, zegt Gakpo, die vervolgens antwoord geeft op de vraag. “We hebben altijd een voorgesprekje met Bas. Maar nee, we moeten gewoon de vragen goed beantwoorden”, lacht de aanvaller. “Wat we wel en niet kunnen zeggen hangt af van de vragen, denk ik.”

Met de halve finale in aantocht wordt er veel gezegd en geschreven over het duel, ook in de Engelse media. Kunnen de Oranje-internationals zich afsluiten voor de geluiden vanaf buiten? “Ik denk dat iedereen daar zijn eigen manier voor heeft”, zegt Van de Ven. “Sommigen willen wel lezen wat er gebeurt en sommigen lezen dat niet. Ik denk dat dat echt iets individueels is.”

“Daar sluit ik me bij aan”, vervolgt Gakpo. “Iedereen doet zijn eigen ding. Je hebt het hele jaar door een beetje hetzelfde verhaal bij je club met de media die altijd aanwezig zijn. Iedere speler doet daarin zijn eigen ding. We proberen iedereen daar ook een beetje in te laten, zodat we allemaal gefocust zijn op iedereen zijn eigen manier.”

Complimenten voor elkaar

Gakpo en Van de Ven worden vervolgens gevraagd waarom de ander zo goed presteert in de Premier League. “Micky is qua data de snelste speler ooit in de Premier League”, begint Gakpo zijn lofzang. “Dat is heel lastig om tegen te spelen. Als je hem voorbij bent, komt hij vast weer terug. Hij is sterk, goed aan de bal, verdedigend goed... Het is heel lastig om tegen hem te spelen. Hij heeft het uitstekend gedaan dit seizoen. Hij doet het nu ook weer goed.”

Van de Ven is op zijn beurt ook complimenteus. “Bij Cody zie je natuurlijk dat hij kwalitatief zo’n goede speler is. Eén-op-één is het heel lastig om hem af te stoppen. Hij heeft altijd dreiging en is altijd voor de goal. Hij maakt nu ook zijn goals en dat deed hij in de Premier League ook altijd. Tegen ons (Tottenham Hotspur, red.) ook, maar daar wil ik het liever niet over hebben”, zegt de linkspoot lachend. “Hij heeft heel veel kwaliteit.”

