Gakpo merkt bij Liverpool nu al significant verschil tussen werkwijze Slot en Klopp

Liverpool speelt onder de nieuwe manager Arne Slot op een andere manier, zo merkt Cody Gakpo op in een uitgebreid interview met Voetbal International. De vleugelaanvaller kijkt daarnaast uit naar de kraker tegen Manchester United, waar Ruud van Nistelrooij sinds enige tijd als assistent fungeert.

''De manier van spelen is veranderd'', concludeert Gakpo na de eerste weken van Slot bij Liverpool. ''We proberen nu meer vanuit een positiespel naar voren te komen om de buitenspelers in duel te brengen. Terwijl het vorig seizoen meer de counter-press was, op hun helft al de bal veroveren'', wordt verwezen naar de filosofie van de vertrokken Jürgen Klopp.

''Het is voordelig dat we dat al hebben geleerd en dit er nu bijleren'', aldus de leergierige Gakpo. ''Als we straks beide stijlen kunnen hanteren, dan kunnen we heel ver komen.'' Liverpool begon het nieuwe seizoen in de Premier League met een 0-2 zege op Ipswich Town.

Gakpo werkt bij Liverpool nu samen met John Heitinga, die zich deze zomer voegde bij de technische staf van Liverpool. ''John kende ik nog niet, maar ik heb een goede indruk van hem. Hij hopelijk ook van mij. Zij (Heitinga en Sipke Hulshoff, red.) doen allerlei trainingsvormen, dus ze zijn wel intensief betrokken bij de trainingen.''

Liverpool won in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 0-3 van Manchester United. Op zondag 1 september gaat het elftal van Slot op bezoek op Old Trafford. Een heuse kraker dus voor Liverpool al zo vroeg in het nieuwe seizoen.

''Tegen United spelen is een big deal, die moet je echt winnen'', weet Gakpo maar al te goed. Daar moeten we ons klaar voor maken, want United heeft het team ook verbeterd. Het wordt een mooie wedstrijd.''

Gakpo hoopt Van Nistelrooij de hand te kunnen schudden over ruim een week. De rechterhand van Ten Hag was bij PSV spitsentrainer en enige tijd hoofdtrainer. ''Ik heb trainer Ruud lang niet meer gezien. Ik heb veel van hem geleerd en veel aan hem gehad. In het afwerken en in het bewegen.''