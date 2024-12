Gaat Ruud van Nistelrooij shoppen bij PSV? 'Hij is één van de beste spelers'

Ruud van Nistelrooij sluit niet uit dat Leicester City zich in januari gaat roeren op de transfermarkt. Marcel van der Kraan verklaart in dat kader in een podcast van talkSPORT dat Ismael Saibari een interessante optie is voor de nieuwe werkgever van de Nederlandse manager.

''Saibari is momenteel één van de beste spelers van PSV'', geeft Van der Kraan door aan zijn Engelse gesprekspartners. ''Ik zie het wel gebeuren dat Ruud besloot om hem naar Leicester te halen.''

''Als hij tijdens de winterse of zomerse transferperiode tenminste de kans én het geld krijgt van de clubleiding om Saibari te halen'', weet de journalist dat PSV een flink prijskaartje om de nek van Saibari zal hangen.

Van Nistelrooij kent Saibari van hun gezamenlijke periode bij PSV. ''Ze hebben eerder samengewerkt en Saibari is een absoluut toptalent op de Europese velden'', geeft Van der Kraan hoog op over de jonge PSV'er.

Onder leiding van Van Nistelrooij brak Saibari in het seizoen 2022/23 door bij PSV. De international van Marokko veroverde in die jaargang de Johan Cruijff Schaal en TOTO KNVB Beker.

Saibari maakte zijn debuut voor PSV reeds in november 2020, toen Roger Schmidt nog de scepter zwaaide in Eindhoven. De Duitser liet de middenvelder slechts twee keer opdraven, waarna de echte doorbraak volgde toen Van Nistelrooij als hoofdtrainer van PSV werd aangesteld.

De uitblinker op het PSV-middenveld verlengde eerder dit jaar zijn contract tot medio 2029, waardoor Leicester sowieso met een transfersom over de brug moet komen. Het is daarnaast niet bekend of de koploper bereid is om mee te werken aan een tussentijds vertrek van Saibari.