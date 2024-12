Gaat Feyenoord recordbedrag krijgen voor Anis Hadj Moussa? ‘Geen 100 miljoen, maar wel…’

Anis Hadj Moussa steekt bij Feyenoord al wekenlang in blakende vorm. Vanwege zijn uitzonderlijke kwaliteiten wordt er volop gespeculeerd welke transfersom de Algerijn de Rotterdammers kan opbrengen.

In een video-item van Voetbal International geeft Süleyman Öztürk aan dat hij twijfelt of Hadj Moussa de Europese top kan halen. “Ik denk dat er ergens bij hem een probleem zit dat als hij, bijvoorbeeld bij Tottenham Hotspur, twee keer niet meeverdedigt... dan krijg je gewoon een doelpunt tegen. Jezelf pijn doen in topwedstrijden is zó lastig. Als je Heung-min Son live in het stadion ziet dan denk je: goh, die werkt wel hard zeg. Jeetje mina."

“Dat tempo vol houden, daar is Hadj Moussa nog lang niet. Misschien komt hij daar ook niet, maar het is een leuke speler voor Feyenoord in de Eredivisie, en nu ook in de Champions League.”

Toch denkt Öztürk dat de smaakmaker van Feyenoord Rotterdam op termijn voor een recordbedrag kan verlaten. Mats Wieffer is met een transfersom van 32 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion momenteel de duurste uitgaande transfer van Feyenoord.

"Als hij nog twee keer zo goed speelt in de Champions League en straks in de achtste finale een wedstrijd beslist, dan kan er een Premier League-club zijn die zegt: ‘Die Anis Hadj Moussa is echt zo uniek’”, schetst Öztürk.

"Je ziet best wel snelle en vreemde waardestijgingen in het voetbal omdat Engelse clubs ineens veel betalen. Voor Hadj Moussa gaan ze niet net als Antony honderd miljoen euro betalen, maar veertig miljoen euro kan Feyenoord makkelijk vragen. Hij heeft een vrij uniek profiel, trainers willen zulke spelers er graag bij hebben. Mika Godts is ook zo’n voorbeeld.”

Hadj Moussa was in de Champions League al trefzeker tegen RB Salzburg, Manchester City en Sparta Praag. Tegen de Tsjechen gaf hij midweeks ook nog een assist tijdens een 4-2 zege. In de Eredivisie vond hij in elf wedstrijden eveneens drie keer het net.