Gaat Feyenoord ervandoor met doelwit van Ajax? ‘Hij heeft gesprek gehad met Dennis te Kloese’

Thomas van Duivenvoorden staat in de belangstelling van Ajax en De Graafschap, zo werd eerder deze week bekend. Maar ook Feyenoord heeft gesprekken gevoerd met de trainer van Quick Boys, de koploper van de Tweede Divisie, zo meldt Wouter Bouwman van ESPN.

Van Duivenvoorden maakte vorig jaar indruk door met Quick Boys de achtste finale van de TOTO KNVB Beker te halen. Dit seizoen schakelden de amateurs Fortuna Sittard en Almere City al uit in het bekertoernooi. In de achtste finale wacht een ontmoeting tegen sc Heerenveen.

Eerder deze week wist ESPN al te melden dat de 38-jarige trainer recent met Ajax in gesprek is geweest. Van Duivenvoorden zou de staf van Jong Ajax kunnen versterken.

Ook De Graafschap is concreet geïnteresseerd en zou de veelbelovende trainer willen aanstellen als assistent-trainer van Marinus Dijkhuizen, die maandag werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Jan Vreman.

Behalve Ajax en De Graafschap heeft dus ook Feyenoord interesse getoond in Van Duivenvoorden. “Hij heeft een gesprek gehad met Te Kloese, bij Feyenoord, al langer geleden”, meldt Bouwman in Voetbalpraat op ESPN.

Of Feyenoord nog steeds in de race is voor Van Duivenvoorden en om welke functie dat dan gaat, is niet duidelijk. Vermoedelijk hakt de trainer binnen afzienbare tijd een knoop door wat betreft zijn toekomst.

Van Duivenvoorden kreeg recent te horen dat hij door de KNVB is toegelaten tot de opleiding UEFA Pro. Daar kan hij het hoogste trainersdiploma van Nederland gaan halen.