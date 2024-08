Gaaei verschijnt op trainingsveld Ajax met nieuw kapsel en krijgt direct bijnaam

Anton Gaaei is dinsdag op de training van Ajax verschenen met een fris kapsel. De 21-jarige vleugelverdediger kreeg vervolgens van zijn ploeggenoten allemaal dezelfde bijnaam, zo blijkt uit beelden op social media van de Amsterdammers.

"Michael Scofield”, roept Steven Berghuis richting Gaaei, waarna meerdere ploeggenoten hem volgen. “Scofield! Michael Scofield. Anton, Scofield!”

De Deense rechtsback is naar de kapper geweest en krijgt dat te horen van zijn teamgenoten, die hem vergelijken met Michael Scofield, het hoofdpersonage uit de populaire televisieserie Prison Break.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-15T18:15:00.000Z 20:15 Panathinaikos PAN

Gaaei lijkt op de beelden de vergelijking wel te kunnen waarderen en lacht breeduit richting de camera.

De verdediger begon afgelopen zondag tijdens het competitieduel met sc Heerenveen (1-0 winst) voor het eerst dit seizoen in de basis. De verwachting is dat Gaaei komende donderdag tijdens de Europese return tegen Panathinaikos weer voorrang moet verlenen aan Devyne Rensch.

Gaaei kwam in de zomer van 2023 voor 4,5 miljoen euro over van Viborg FF, maar slaagde er in zijn eerste seizoen bij Ajax niet in om een onbetwiste basisspeler te worden.

De Deens jeugdinternational kende ook mentaal een zwaar debuutseizoen doordat hij door de voormalige Ajax-trainers Maurice Steijn en John van ‘t Schip een keer voor rust werd gewisseld na een tegenvallend optreden.