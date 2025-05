'Fulham hoopt concurrentie af te troeven in strijd om gewilde PSV'er'

Fulham is concreet geïnteresserd in Ricardo Pepi, aldus de Daily Telegraph. Volgens het Britse medium staat de Amerikaan bovenaan het lijstje van de Londenaren, maar is de concurrentie fors.

Fulham sloot het vorige Premier League-seizoen af op de elfde plek met 54 punten. Trainer Marco Silva is druk bezig om de selectie voor het aankomende seizoen vorm te geven. Bij de zoektocht naar een nieuwe spits richt Fulham zich op Pepi.

Pepi kende een indrukwekkende eerste seizoenshelft. De spits van PSV scoorde in 29 wedstrijden achttien doelpunten en gaf drie assists. Vlak na de winterstop raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie en kwam zijn seizoen ten einde. PSV hoopt de spits aan het begin van het nieuwe seizoen weer op het veld te kunnen verwelkomen.

Over interesse hoeft Pepi niet te klagen. De 22-jarige Amerikaan staat er bij meerdere clubs in Europa goed op. Pepi maakte in 2022 zijn entree in de Eredivisie nadat FC Groningen de aanvaller op huurbasis overnam van FC Augsburg.

Hoewel Pepi er niet in slaagde FC Groningen in de Eredivisie te houden, speelde hij zich met zijn doelpunten in de kijker van de Nederlandse top. Naast PSV had ook Feyenoord wel oren naar zijn komst, maar zijn voorkeur ging uit naar een overstap naar Eindhoven.

Bij de regerend kampioen begon Pepi het eerste jaar als stand-in van Luuk de Jong en kwam hij tot negen doelpunten, waaronder een cruciale goal in de Champions League tegen Sevilla.

Een vertrek uit Eindhoven ligt niet voor de hand. In februari verlengde de 22-jarige Amerikaan zijn contract nog tot medio 2030, terwijl concurrent De Jong nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst bij PSV.