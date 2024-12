Frimpong legt Bayern München in de luren en forceert rode kaart voor Neuer

Bayern München moet dinsdagavond al vroeg in de kraker in de DFB Pokal tegen Bayer Leverkusen verder met tien man. Jeremie Frimpong ontsnapte in de zeventiende minuut aan de aandacht van de Bayern-defensie en werd getorpedeerd door Manuel Neuer. De keeper van der Rekordmeister kreeg daarvoor een directe rode kaart.

Een schitterende lange bal van Jonathan Tah lanceerde Frimpong, die vanaf de middenlijn een diepteloop inzette. De international van het Nederlands elftal was veel te snel voor zijn tegenstander Konrad Laimer.

Frimpong was eerder bij de bal dan de ver uitgekomen Neuer, die hard in botsing kwam met de vleugelspeler. Frimpong ging met veel pijn tegen de vlakte en kreeg een vrije trap op achttien meter van het doel.

Neuer werd zonder pardon het veld afgestuurd. Bayern-trainer Vincent Kompany besloot vervolgens om Leroy Sané te wisselen, om zo reservekeeper Daniel Peretz in te kunnen brengen.