Frimpong krijgt concurrentie: ‘Real Madrid wijst nieuwe topkandidaat aan’

Trent Alexander-Arnold is het nieuwe toptarget van Real Madrid, zo meldt The Athletic. Volgens het Britse medium staat de rechtsback van Liverpool bovenaan het lijstje in Madrid, waardoor de interesse in Jeremie Frimpong momenteel op een lager pitje is komen te staan.

Real Madrid is al langere tijd op zoek naar een opvolger voor Dani Carvajal, die inmiddels 32 jaar is en bovendien te maken heeft met een gescheurde kruisband. Desondanks liet Real Madrid zijn contract verlengen tot medio 2026.

Toch wil de Koninklijke dolgraag Alexander-Arnold inlijven. De 26-jarige Engelsman staat al zijn gehele carrière onder contract bij Liverpool, maar zou deze zomer door zijn aflopende contract wel eens een transfer kunnen gaan maken.

De interesse in Frimpong is echter niet meteen volledig verdwenen. De 23-jarige Nederlander staat nog altijd op het lijstje, evenals Pedro Porro (Tottenham Hotspur) en Juanlu (Sevilla). Frimpong zou veertig miljoen euro moeten kosten.

Alexander-Arnold geniet daarom de voorkeur, op één belangrijke voorwaarde. Hij moet namelijk zijn contract bij Liverpool, dat loopt tot medio 2025, niet verlengen. In dat geval zou Real Madrid de rechtspoot volgend jaar zomer transfervrij kunnen overnemen.

Vooralsnog lopen er slechts wat gesprekken tussen Alexander-Arnold en de clubleiding van Liverpool. “Ik ben nu in de top van mijn carrière en ik wil niet de speler zijn die alleen prijzen won op jonge leeftijd”, aldus Alexander-Arnold in gesprek met ITV. Manager Arne Slot liet al meerdere keren weten zijn rechtervleugelverdediger graag te behouden.

Hoewel Real Madrid zich normaal gesproken nooit roert op de winterse transfermarkt, zou dat dit jaar wel eens anders kunnen zijn door de personele problemen in de verdediging. Ook voor de positie links centraal achterin zou een versterking moeten komen. Castello Lukeba (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax) en Vitor Reis (Palmeiras) gelden daarbij als de belangrijkste kandidaten.