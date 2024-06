Fresia: ‘Ik hoop dat hij gaat vlammen. Hij staat symbool voor het OranjeDNA’

Presentatrice Fresia Cousiño Arias en 103-voudig OranjeLeeuwin Anouk Hoogendijk zijn te gast in Wie is de Leeuw?, de EK Quiz van ING en Voetbalzone. In deze show over het Nederlands elftal en het aankomende Europees Kampioenschap strijden de gasten samen met de teamcaptains van Voetbalzone om als eerste de verborgen Leeuw te ontdekken. Ondertussen bespreken ze het OranjeDNA en ontdekken ze samen met ING wat Oranje zo bijzonder maakt.

Als Fresia wordt gevraagd wat Oranje voor haar zo bijzonder maakt, verwijst ze naar de volksaard van de fans. “Ik vind het mooiste aan Oranje dat we met iedereen zo kritisch zijn en dat het altijd mooi moet. We zeuren al snel dat de mentaliteit beter moet en dat er harder gewerkt moet worden, maar stiekem willen we allemaal gewoon mooi voetbal zien.”

Anouk roemt de saamhorigheid. “Ik vind het bijzonder als we met z’n allen achter Oranje staan. Ik denk daarbij meteen aan de Oranjestoet bij de interlands: met z’n allen door weer en wind, zowel de supporters als de spelers. Ook het volkslied en de oranjekleur doen veel met mij. Ik krijg dan altijd kippenvel. De druk van het nationale shirt is groot, maar helpt ook. Iedere keer als je naar beneden kijkt dan denk je: ik doe het voor mijn land, voor mijn familie, voor alles. Ik dacht altijd: hier doe ik het allemaal voor. Het is de allergrootste eer.”

Verslaggever en teamcaptain Jelle Kusters noemt onverzettelijkheid als een kenmerk van het huidige OranjeDNA. “Ik denk dat we echte bikkels in de selectie hebben. Als mensen aan Nederland denken, dan denken ze aan Denzel Dumfries. Spelers die doordenderen. We willen het mooi, maar als dat niet lukt, dan gaan we vol gas.” De anderen aan tafel zetten hier echter hun vraagtekens bij en denken dat Nederland nog steeds bekendstaat om het totaalvoetbal. “Als je in een taxi zit ergens aan de andere kant van de wereld, dan hebben ze het echt niet over Dumfries”, aldus Fresia.

Voorspellingen

Aan tafel is er veel discussie over de kansen van Oranje. Anouk is tevreden met een plek in de kwartfinale of bij de laatste vier. Teamcaptain David Kramer denkt dat Nederland van iedereen moet kunnen winnen, omdat praktisch alle internationals bij een topclub spelen. Fresia voegt daaraan toe dat Nederland met Bart Verbruggen eindelijk weer een echt goede keeper heeft. Ook Jelle is alleen tevreden met de eindzege. Hij denkt dat Nederland, na een stroeve start en tweede plek in de poule, zal doorstoten naar de finale en deze, weliswaar na penalty’s, zal winnen van Frankrijk.

Tot slot heeft Fresia nog één speciale wens. “Weet je wat ik hoop? Xavi Simons heeft echt goede dingen laten zien in de Bundesliga. Hij is binnen één seizoen veel sneller gegroeid dan ik had verwacht. In Oranje is het tot nu toe nog ongelukkig geweest en waren de fans wat teleurgesteld. Hij had er zelf ook hogere verwachtingen van. Het zou een mooi verhaal zijn als hij dan dit toernooi wél gaat vlammen. Ik vind Simons bij uitstek een voorbeeld van het OranjeDNA: mooi voetbal, heel gedreven, lekker pielen, tussen de linies spelen… Ik hoop gewoon dat dit zijn toernooi gaat worden.”

