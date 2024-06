Frenkie de Jong: 'Zelfs als ik 's nachts naar wc loop, dan...'

Frenkie de Jong heeft nog altijd goede hoop de openingswedstrijd van het EK 2024 tegen Polen te kunnen halen. De middenvelder van FC Barcelona en het Nederlands elftal werkt al weken aan het herstel van zijn enkelblessure. "Het gaat goed", zegt De Jong aan tafel bij Hélène Hendriks voor het SBS 6-programma Wij houden van Oranje.

Ronald Koeman wilde alleen fitte spelers selecteren voor het EK in Duitsland, maar maakte voor sterspeler De Jong een uitzondering. De middenvelder werkt samen met de technische staf van Oranje hard aan zijn herstel.

"We doen er alles aan", zegt De Jong. "Ik hoop dat ik er bij ben vanaf de eerste wedstrijd. Het is nog moeilijk om te beloven, maar het gaat goed."

De blessure laat De Jong niet los, ook niet in privétijd. "Het zit echt in je hoofd, de hele dag door. 's Nachts ook als ik even naar de wc loop. Dan ben ik altijd even aan het kijken van: hoe voelt de enkel? Dat zit wel echt in je hoofd."

De Jong hoopt dat dat gevoel snel verdwijnt. "Als je speelt moet je gewoon vrij in je hoofd zijn. Ik heb dit altijd als ik geblesseerd ben, dan zit het de hele dag in mijn hoofd."

Nederland speelt over acht dagen, op zondag 16 juni, zijn openingswedstrijd op EURO 2024 tegen Polen. "Ik ga voor de eerste wedstrijd, maar ik kan daar niks in beloven", zegt De Jong. "Dat hangt ervan af hoe de enkel reageert op de volgende stappen, maar het herstel zelf gaat goed."

