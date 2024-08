Frenkie de Jong wordt uitgefloten bij spelerspresentatie FC Barcelona

Frenkie de Jong is niet lekker onthaald bij de spelerspresentatie van FC Barcelona in het Spotify Camp Nou. De middenvelder werd op het moment dat hij het veld betrad licht uitgefloten door verschillende supporters, zo melden verschillende journalisten die hierbij aanwezig waren.

Wat de reden van het uitfluiten van de 26-jarige Nederlander is, is onbekend, maar velen vermoeden dat het te maken heeft met het torenhoge salaris dat De Jong opstrijkt bij FC Barcelona.

Daardoor zijn de Catalanen voorlopig niet in staat om Nico Williams aan te trekken. De smaakmaker van Spanje op het afgelopen EK heeft een afkoopclausule van 58 miljoen euro in zijn contract staan bij Athletic Club, maar vooralsnog wordt daarop geen actie ondernomen.

Daarnaast wil De Jong zijn aflopende contract in Barcelona niet verlengen, waardoor het er vooralsnog naar uitziet dat hij in 2026 transfervrij de deur achter zich dichttrekt.

De Jong mistte bovendien een groot deel van de voorbereiding door een enkelblessure. Hij reisde niet mee met de selectie naar de Verenigde Staten en bovendien is het onzeker of hij er komend weekend in de seizoensopener tegen Valencia weer bij is.

LaLiga Valencia VAL 2024-08-17T19:30:00.000Z 21:30 Barcelona BAR

Er staat normaal gezien een revalidatieperiode van zes tot acht weken voor een verstuikte enkel, maar inmiddels is die termijn al lang en breed verstreken. Daarom waren trainer Hansi Flick en de medische staf van mening dat het beter was dat de middenvelder in Barcelona verder zou revalideren van zijn blessure.

