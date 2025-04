Frenkie de Jong staat dinsdagavond in de basis bij FC Barcelona voor de return tegen Borussia Dortmund. Gerard Martín is de vervanger van de geblesseerde Alejandro Balde. Dortmund treedt na de 4-0 nederlaag in Catalonië aan in een aanvallend ingestelde 3-4-3-formatie. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Gregor Kobel staat onder de lat bij Dortmund, dat met Niklas Süle, Waldemar Anton en Ramy Bensebaini drie centrale verdedigers telt.

Yan Couto en Daniel Svensson fungeren als wingbacks en zullen vermoedelijk meer op de helft van Barcelona dan die van Dortmund te zien zijn.

Tussen hen in staan Pascal Gross en Félix Nmecha er voor de balans op het middenveld. Maximilian Beier en Karim Adeyemi vergezellen Guirassy in de voorhoede.

Bij Barcelona wordt het doel verdedigd door Wojciech Szczesny. De achterhoede wordt gevormd door Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo en Martín.

De Jong vormt met Gavi het blok op het middenveld, achter nummer 10 Fermín López. Spits Robert Lewandowski wordt voorin bijgestaan door Lamine Yamal en Raphinha.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Gross, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier.

Opstelling FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo, Martín; Gavi, Fermín, De Jong; Yamal, Lewandowski, Raphinha.