Frenkie de Jong over kritiek Gullit: ‘Heeft Kroos zoveel goals en assists dan?’

Frenkie de Jong heeft in een interview met het Algemeen Dagblad gereageerd op de kritiek die Ruud Gullit onlangs op hem uitte. De oud-middenvelder vroeg zich in zijn column in De Telegraaf onder meer af of De Jong over de persoonlijkheid beschikt om de leider van Oranje te zijn. "Of Gullit mij prikkelt met zijn woorden? Af en toe prikkelt het me wel."

Gullit stelde begin deze week in zijn column dat Oranje 'iemand als Toni Kroos' mist. "We missen bepalende spelers. Iemand zoals Toni Kroos. Dankzij hem is Duitsland nieuw leven ingeblazen. In ons land wordt dan altijd Frenkie de Jong naar voren geschoven. Het is vervelend om te zeggen, maar waarop is dat gebaseerd?"

"Op het WK in Qatar hebben we hem te weinig gezien. Nu komt hij terug van een blessure, wat het extra lastig maakt. Of hij de Nederlandse Toni Kroos is? Of die vergelijking fair is of heeft hij toch zijn beperkingen als leider van een elftal als Oranje op het hoogste niveau? Ik denk dat hij het qua spel in zich heeft."

De Jong heeft tegenover het Algemeen Dagblad gereageerd op de woorden van de enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar. "Of Gullit mij prikkelt met zijn woorden? Af en toe prikkelt het me wel. Tegelijkertijd denk ik: iedereen kan een mening hebben. Het maakt verder niet uit of ik het ermee eens ben."

"Ik denk zelf dat ik heel dwingend ben in het spel, ook bij Oranje. Maar mensen zien dwingend als: goals en assists. Ik heb een bepaalde rol in het elftal, zoals elke speler die heeft. Het is niet zo dat ik én de opbouw verzorg én het spel maak én assists geef en scoor."

"Iemand die dat allemaal combineert, zo’n speler is er nog nooit geweest in het voetbal. Toni Kroos beëindigt nu zijn carrière. Geweldige speler. Maar heeft die zoveel goals en assists dan?’’ Kroos (34), die na het EK met pensioen gaat, kwam tot op heden tot 73 goals en 166 assists. De Jong (27) kwam tot nu toe tot 37 goals en 47 assists.

De tijd tikt

Het is de grote vraag of De Jong fit genoeg zal zijn om tijdens het eerste groepsduel met Polen op 16 juni in actie te komen. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat hij in ieder geval een deel mee kan doen, terwijl De Jong eerder tegenoverliet weten dat hij bereid is risico's te nemen.

Niet tegen élke prijs, benadrukt De Jong, die zich fysiek en mentaal 'vrij' wil voelen. "Bij mijn laatste rentree bij Barcelona was ik dat niet. Niet vrij in mijn enkel en niet vrij in mijn hoofd. Daarom zie ik de laatste van mijn drie blessures dit seizoen niet als pech of toeval. Het zit in je gedachten dat je niet helemaal ‘vrij’ bent, niet helemaal fris."

"En dan ga je nét iets anders naar de bal toe in dat duel met Fede Valverde tegen Real Madrid", doelt hij op het moment dat hij zijn laatste enkelblessure opliep. "Ik heb voor mezelf heel duidelijk voor ogen: drie blessures aan de rechterenkel in één seizoen, dan moet bij de volgende rentree moet die enkel zo goed zijn dat het niet meer in mijn hoofd zit. Anders heeft forceren geen zin.’’

