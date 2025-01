Frenkie de Jong onthult bij welke twee scenarios hij zou vertrekken bij FC Barcelona

Frenkie de Jong heeft het nog altijd naar zijn zin bij FC Barcelona. De 27-jarige middenvelder hoopt na de winterstop weer negentig minuten te kunnen spelen voor de Catalanen nu hij volledig is hersteld van een slepende enkelblessure. De Jong blikt in gesprek met Voetbal International terug op zijn tijd bij Barça tot dusver en kijkt vooruit.

De 55-voudig international van het Nederlands elftal speelt sinds de zomer van 2019 in Catalonië. De Jong kon Ajax destijds ook inruilen voor Paris Saint-Germain, maar hoefde niet lang na te denken toen zijn droomclub zich meldde. “Toen ik met PSG in onderhandeling was en Ali (zijn zaakwaarnemer, red.) me vertelde dat Barcelona kwam én serieus werd, had ik geen keuze meer. Dit móést ik doen.”

“Barça was en is mijn droomclub. Als kleine jongen wilde ik hier al graag spelen. Nog steeds geniet ik van elke dag bij deze club, maar net als in het echte leven is niet altijd álles zo ideaal zoals je het voorstelt. Ze zeggen toch niet voor niets dat je je helden nooit moet ontmoeten?” Iets wat tegen is gevallen bij Barça, is het aantal gewonnen prijzen tot nu toe, vertelt De Jong.

“Ik moet bekennen dat toen ik hier mijn contract tekende, ik niet had gedacht dat ik na vier jaar alleen maar één kampioenschap, één Copa del Rey en één Super Cup zou hebben gewonnen. Ik dacht minstens aan het dubbele, dus qua prijzen valt het tegen.” De spelmaker wijst onder meer naar de coronapandemie als oorzaak van het tegenvallende aantal trofeeën. “Daarmee houd je ook geen rekening. Die periode heeft de club veel geld gekost. Onderweg gebeuren er altijd dingen die je vooraf niet kan voorzien.”

Toekomst bij Barcelona

De toekomst van De Jong bij Barcelona is bijna wekelijks onderwerp van gesprek in de Spaanse media. De ex-Ajacied wordt bijna elke transferwindow in verband gebracht met een uitgaande transfer, maar zover is het nog nooit gekomen. De Jong ligt nog tot medio 2026 vast bij Barça, waardoor deze zomer een van de laatste momenten is waarop de club nog iets aan hem kan verdienen.

De Jong geniet van het leven buiten het voetbal in Spanje, maar dat betekent niet dat hij koste wat kost bij Barça wil blijven. “Mensen denken vaak dat ik voor eeuwig bij Barcelona wil blijven, omdat ik zo lekker leef naast het voetbal. Is allemaal waar, alleen is het wél ondergeschikt aan wat er op het veld gebeurt. Als ik merk dat ik me hier niet genoeg kan laten zien, of dat ik met het team niks meer zou kunnen winnen, zou ik hier niet meer zijn.”