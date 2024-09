'Frenkie de Jong krijgt van FC Barcelona twee weken om te beslissen over duivels dilemma'

FC Barcelona zit met de enkelblessure van Frenkie de Jong in de maag. De 27-jarige middenvelder is nu al vier maanden uit de roulatie en is nog altijd niet hersteld. Een operatie wordt daardoor steeds realistischer voor De Jong. Volgens Mundo Deportivo krijgt de ex-Ajacied twee weken om daarover te beslissen.

De Jong raakte op 21 april tijdens El Clásico tegen Real Madrid zwaargeblesseerd aan de enkel na een fors duel met Federico Valverde. De 27-jarige Nederlander verliet per brancard het veld en moest vervolgens meteen een revalidatieproces ingaan om het EK te halen.

Het EK bleek uiteindelijk veel te vroeg te komen voor De Jong, die door zijn blessure vervolgens ook een groot deel van de voorbereiding van Barcelona onder de nieuwe trainer Hansi Flick miste.

Ruim vier maanden na het oplopen van zijn blessure is de enkel van De Jong nog altijd gevoelig. Toch speelt Barcelona met de gedachte om de middenvelder na de interlandperiode weer in te zetten, zo schrijft Mundo Deportivo.

Barcelona stelt De Jong volgens de sportkrant voor een dilemma: óf spelen na de interlandbreak, ook al is dat met ongemak aan de enkel, óf zo snel mogelijk naar de operatiekamer.

Tot nu toe gaf De Jong steeds te kennen aan Barcelona een operatie niet te zien zitten. De middenvelder wil met een conservatieve behandeling herstellen van de kwetsuur.

De eerstvolgende wedstrijd van Barcelona is de streekderby op bezoek bij Girona. Het duel in LaLiga staat gepland op zondag 15 september.