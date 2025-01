Frenkie de Jong krijgt derde basisplek van het seizoen in sterke opstelling FC Barcelona

Frenkie de Jong heeft voor de derde keer dit seizoen een basisplek gekregen van trainer Hansi Flick. Woensdagavond start de Nederlander op het middenveld naast Gavi en Pedri in de achtste finale van de Copa del Rey tegen Real Betis.

De laatste basisplek voor De Jong dateert van 4 januari, toen UD Barbastro - dat met 0-4 werd verslagen in de Copa del Rey - de tegenstander was. In LaLiga mocht de middenvelder voor het laatst beginnen op 11 november tegen Real Sociedad. Op 6 november startte hij ook tegen Rode Ster Belgrado in de Champions League.

Ten opzichte van het gewonnen duel met Real Madrid in de finale van de Supercopa voert Flick meerdere wijzigingen door. Doelman Wojciech Szczesny kreeg rood in el Clásico en is geschorst. De Pool wordt vervangen door doelman Iñaki Peña.

Achterin valt het meespelen van Ronald Araújo op. De centrumverdediger wilde eerder nog vertrekken naar Juventus, maar heeft na een gesprek met sportief directeur Deco besloten om te blijven. Iñigo Martínez en nu kan de Uruguayaan meer speeltijd krijgen.

Araújo wordt in de achterhoede vergezeld door Jules Koundé, Pau Cubarsí en Gerard Martín. Op het middenveld staat naast De Jong zowel Pedri als Gavi geposteerd. De Oranje-international neemt de plek over van Marc Casadó.

De diepste spits is woensdagavond Dani Olmo, die Robert Lewandowski ontlast. Op de flanken verandert er niets ten opzichte van het duel met Real Madrid: Lamine Yamal speelt vanaf rechts; Raphinha bestrijkt de linkervleugel.

Opstelling FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé Araújo, Cubarsí, G. Martín; De Jong, Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha.

Opstelling Real Betis: Vieites; Aitor, Bartra, Natan, Perraud; Johnny, Altimira, Jesús; Isco, Juanmi, Vitor Roque.