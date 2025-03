FC Barcelona komt dit seizoen niet in actie in Spotify Camp Nou, zelfs begin komend seizoen onzeker

FC Barcelona keert dit seizoen nog niet terug in Camp Nou, zo weet Sport te verzekeren. Het was aanvankelijk wel de bedoeling dat het stadion, dat momenteel gerenoveerd wordt, af zou zijn voor El Clásico op 10 mei 2025, maar daar gaat dus een streep door.

Toen Barça aan de renovatie van het Spotify Camp Nou begon, was het de bedoeling dat de duels van de club weer op het oude nest gespeeld zouden kunnen worden vanaf december 2024.

Daar ging al in november een streep doorheen. De club moest de verwachtingen bijstellen en hoopte in april alvast 60.000 van de 105.000 toeschouwers te kunnen verwelkomen.

Daarna werd bekendgemaakt dat ook april te vroeg zou komen. Fans zouden vervolgens op 10 mei in de El Clásico tegen Real Madrid weer welkom zijn om het project, dat 700 miljoen euro kost, te aanschouwen. Ook die deadline gaat dus niet gehaald worden. De club hoopt in het seizoen 2025/26 weer in het Spotify Camp Nou te spelen.

Sterker nog, de bovenste ring op het stadion moet nog gebouwd worden. Het is dus nog maar zeer de vraag of Frenkie de Jong en Lamine Yamal al vanaf september te bewonderen zijn in het originele stadion van de club.

Naast de renovatie van het Camp Nou omvat project Espai Barça de verbouwing van het Estadi Johan Cruyff en de bouw van een speciale Barça Campus en het zogeheten Palau Blaugrana, een nieuw stadion met een capaciteit van vijftienduizend mensen waar ook evenementen kunnen worden georganiseerd

Barça speelt momenteel in het Estadi Olímpic Lluís Companys - in de volksmond bekend als Montjuïc. Het werd in 1927 geopend en is in de jaren tachtig gerenoveerd voor de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona.

Espanyol speelde tussen 1997 en 2009 voor de verhuizing naar het Estadi Cornellà-El Prat zijn thuiswedstrijden in het stadion, gelegen in het zuiden van Barcelona en dat plaats biedt aan een kleine 61.000 toeschouwers. Het Montjuïc was in het verleden tevens toneel van enkele bekerfinales en interlands van Spanje en Andorra.