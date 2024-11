Frenkie de Jong keert terug op het veld en krijgt direct tikjes in de nek na verliezen spel

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Frenkie de Jong, die een spelletje verliest op de training van het Nederlands elftal.

Frenkie de Jong is weer terug bij het Nederlands elftal. Vanwege een lichte scheenbeenblessure die hij opliep in het duel tussen FC Barcelona en Real Sociedad was de verwachting dat de middenvelder niet de hele training mee zou kunnen doen, maar uiteindelijk maakte hij de groepstraining volledig mee.

Op beelden van ESPN is te zien dat De Jong zich voor het eerst sinds september 2023 vermaakt met zijn ploeggenoten in Oranje, al verliest de spelverdeler wel direct een spelletje. Hij wordt als ‘straf’ in zijn nek getikt door onder meer Matthijs de Ligt, Jorrel Hato en Denzel Dumfries.