Frenkie de Jong lijkt weer een vaste waarde te zijn bij FC Barcelona. De middenvelder (27) had zondag een basisplaats tegen Sevilla, dat vakkundig met 1-4 werd verslagen. Trainer Hansi Flick haalde De Jong overigens voortijdig naar de kant in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Desondanks denkt Sport dat Flick een groot vertrouwen heeft in de Nederlandse controleur. ''Hij vaart blind op zijn voetbalkwaliteiten en verkoos De Jong voor de opbouw opnieuw boven Casado.''

De 21-jarige Marc Casadó, dit seizoen vaak belangrijk voor Barcelona, bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. Vanaf die positie zag de talentvolle middenvelder zijn ploeggenoten een belangrijke zege boeken en dichter bij Real Madrid en Atlético Madrid kruipen.

Volgens het meer kritische Mundo Deportivo liet De Jong in Sevilla enkele steken vallen in verdedigend opzicht. ''Hij wilde het vooral voetballend oplossen, maar dat was geen doorslaand succes. De Jong was niet vast in zijn spel en was nauwelijks betrokken bij goede aanvallen van Barcelona.''

AS daarentegen is weer een stuk positiever gestemd over de bijdrage van De Jong op het Barcelona-middenveld. ''De Jong speelde aardig, al moeten we het ook weer niet overdrijven. Hij was de beste versie van zichzelf, al werd zijn spel wel minder in de slotfase. De Jong was vooral zeer belangrijk bij het veroveren van ballen.''

De Jong krijgt van Marca een 6 als rapportcijfer. ''De Nederlandse middenvelder was belangrijk voor Barcelona in de laatste paar wedstrijden, met drie basisplaatsen in de laatste vier duels. Hij brengt rust en orde op het middenveld en is een verbinder tussen verdediging en aanval en weet altijd wat er om hem heen gebeurt.''

''De Jong speelde niet geweldig in de tweede helft, maar was belangrijk voor de verdediging. Daarnaast hield hij de rijen gesloten bij Barcelona'', constateert de Madrileense krant dat de Nederlander van grote waarde is voor het team van Flick.