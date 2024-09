Frenkie de Jong is dicht bij een rentree op het voetbalveld, zo vertelt de 27-jarige middenvelder op de clubkanalen. Bovendien rekent de Nederlander af met de verhalen die de ronde deden aangaande zijn operatie en salaris.

De Jong worstelt al behoorlijk lang met verschillende enkelblessures. De in Arkel geboren spelverdeler miste in het begin van het seizoen al zeven competitiewedstrijden door een enkelkwetsuur en later in het seizoen ging het weer mis.

De Jong werd na de nodige gemiste duels klaargestoomd voor het duel met Real Madrid in april, maar dat bleek te vroeg. Hij moest voortijdig naar de kant, miste de rest van het seizoen, het EK en het begin van de nieuwe campagne. Nu is hij bijna terug, vertelt hij.

"Drie blessures aan dezelfde enkel heeft me de nodige mentale trauma opgeleverd", is de voormalig Ajacied openhartig. "Maar ik krijg langzaamaan weer het vertrouwen terug om de bal hard in te spelen en agressief te tackelen."

De Jong besluit tegenover het clubkanaal van FC Barcelona zijn gram te halen en af te rekenen met diverse geruchten rondom zijn salaris en operatie. Volgens Spaanse media weigerde de middenvelder om een operatie aan te gaan, terwijl de medische staf van de club dat adviseerde.

Daar is niks van waar, verzekert de 54-voudig international. "Gedurende mijn herstel heb ik besloten om stil te blijven. Het is niet waar dat de club wilde dat ik een operatie deed, maar ik niet. Iedereen bij de club, de dokters en ikzelf waren het erover eens dat een operatie niet de beste optie was."

"Dat is heel frustrerend voor iemand die voetbal ademt en weer een langdurige periode geblesseerd is", baalt hij van die geruchten. Ook van de verhalen over zijn salaris is niks waar, zegt de technisch vaardige rechtspoot.

"Het is helemaal niet waar dat ik 37 miljoen euro zou verdienen bij FC Barcelona", wijst hij naar dat gerucht. "Dat is een heel groot getal en ver weg van wat ik daadwerkelijk verdien."