Franse media richten giftige pijlen op Mbappé na 3-1 nederlaag tegen Italië

Kylian Mbappé moet het flink ontgelden in de Franse media na de 3-1 nederlaag in de Nations League tegen Italië. De Franse selectie kan de krant sowieso beter in de bus laten liggen zaterdag, want ook onder meer bondscoach Didier Deschamps komt er niet goed vanaf.

Frankrijk schoot uit de startblokken tegen Italië en kwam al na een minuut spelen op voorsprong via Bradley Barcola. Federico Dimarco trok de stand nog voor rust gelijk door op werkelijk schitterende wijze raak te volleren.

Na rust zette Davide Frattessi Italië op 1-2, waarna het slotakkoord op naam kwam van Giacomo Raspadori. De Fransen kenden daarmee een valse start van hun Nations League-campagne. Frankrijk neemt het naast Italië op tegen België en Israël in Groep 2.

L'Équipe beoordeelt het optreden van Mbappé met een 3. De aanvaller van Real Madrid werd door Deschamps in de punt van de aanval geposteerd en had zichtbaar moeite om zijn stempel op het spel te drukken.

"Mbappé liet zich vaak uitzakken uit de spitspositie en speelde daardoor als een veredelde middenvelder, wat niet zijn beste rol is", schrijft L'Équipe. "Hij kwam nauwelijks in de positie om te scoren. Na rust leek hij teleurgesteld, hij had vaak ruzie met de bal."

Mbappé werd bij zijn terugkeer in het Parc des Princes nog wel hartelijk ontvangen, maar kreeg het niet voor elkaar om zijn voeten te laten spreken bij de Nations League-ouverture. Tijdens het EK wist hij de hoge verwachtingen ook al niet waar te maken met slechts één goal.

RMC Sport betitelt Mbappé als 'verloren aanvoerder'. “Net als bij zijn debuut voor Real Madrid gaf Mbappé veel gas terug", luidt het oordeel. De sterspeler wordt dringend gevraagd om meer het voortouw te nemen als aanvoerder.

"De ploeg van Deschamps grensde aan het belachelijke tegen het strijdlustige Italië. Mbappé ondernam op geen enkel moment een poging om de wedstrijd om te draaien. Maandag tegen België zal hij alles op alles moeten zetten om zijn eer te redden en de kritiek aan zijn adres te sussen."

Mbappé scoorde slechts twee keer in zijn laatste twaalf interlands voor de Franse ploeg. De aanvaller was trefzeker tegen Luxemburg op 5 juni en op het EK tegen Polen, toen hij vanaf de stip raak schoot in een duel dat teleurstellend in 1-1 eindigde.