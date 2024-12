Franse media lovend over één speler na Stade Brest-PSV: ‘Het is de droomontdekking van de Champions League geworden’

In Frankrijk is men vol lof over het optreden van Marco Bizot tegen PSV in de Champions League. De media looft de Nederlandse doelman en is verbaasd over de onverwachte overwinning van Stade Brest.

Brest wist dinsdagavond met 1-0 van PSV te winnen. De Fransen zijn goed bezig in de Champions League en verzamelde al dertien punten in zes wedstrijden. Daarmee staat Brest op de zesde plaats en lonkt directe kwalificatie voor de knock-outs.

Bizot ontvangt de grootste complimenten van de Franse pers. RMC Sport schrijft: “'Hij speelt de wedstrijd van zijn leven. Bizot was vandaag onpasseerbaar. Brest kon op de heldendaden van hun doelman vertrouwen.”

“Voor rust was Bizot al vier keer beslissend, na rust stond hij er weer met de ene na de andere stijlvolle redding. Door hem gaat het sprookje van de club verder”, stelt het Franse medium.

Het toonaangevende L’Equipe doet ook een duit in het zakje. “Het is de droomontdekking van de Champions League geworden. Brest miste zeven belangrijke spelers, maar had Bizot. Hij kraakte nooit, gaf nooit op en bleek het succesrecept van een team dat voor het eerst in de geschiedenis het Europese toneel heeft betreden. Hij verrichtte spectaculaire reddingen.”

Le Figaro spreekt van een stunt. “Dit is een Bretons wonder. David nam het op tegen Goliath, die vandaag PSV heette. De Eindhovenaren waren bezig aan een ongelofelijke reeks, maar worstelden in Frankrijk met een ploeg die beroofd was van zijn beste spelers. Uiteindelijk boekte Brest een waanzinnige overwinning, dankzij het bastion Marco Bizot.”

Get French Football News geeft Bizot een 8. “De Nederlandse doelman speelde misschien wel een van zijn beste wedstrijden ooit tussen de palen van Brest, met een aantal verbluffende reddingen in de eerste helft, waaronder twee van wereldklasse op landgenoot Luuk de Jong”