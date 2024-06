Frankrijk wint nipt van Oostenrijk, maar raakt Kylian Mbappé aan het eind kwijt

Frankrijk is maandagavond uiterst moeizaam begonnen aan het EK in Duitsland. De favoriet voor de eindzege wist niet de volle negentig minuten te overtuigen tegen Oostenrijk en had een eigen doelpunt van Maximilian Wöber nodig om de eindstand op 0-1 te bepalen. In de slotfase moest Kylian Mbappé noodgedwongen het veld verlaten wegens een neusblessure, al lijkt het er niet op dat hij de wedstrijd tegen Nederland zal missen.

Aan de kant van Frankrijk waren er enigszins verrassende basisplaatsen voor N'Golo Kanté en Adrien Rabiot. Het tweetal maakte een goede indruk in de voorbereiding op het EK en hield daardoor onder meer Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga op de bank tijdens het eerste duel van de topfavoriet tijdens het toernooi. Op papier begon Kylian Mbappé verder in de spits, maar in de praktijk wisselde hij veel van positie met linksbuiten Marcus Thuram.

Bij de ploeg van Ralf Rangnick hadden drie voormalig Eredivisie-spelers een basisplaats. Achterin vormden Wöber (ex-Ajax) en Phillipp Mwene (ex-PSV) de linkerkant van de viermansdefensie, terwijl Florian Grillitsch (ex-Ajax) een van de twee controleurs was op het middenveld.

In minuut acht wist de equipe van Didier Deschamps voor het eerst een grote kans bij elkaar te spelen. Arbiter Jesus Gil Manzano gaf voordeel na een overtreding op Antoine Griezmann, waarna Rabiot met een uitstekende steekpass Mbappé wegstuurde. De steraanvaller schoot in de linkeronderhoek in, waar doelman Patrick Pentz er nog net een handje achter kreeg.

In de fase die daarop volgde groeide Oostenrijk verrassend in de wedstrijd, al mondde dat niet direct uit in kansen. Na ruim een half uur had het Alpenland dan toch op voorsprong moeten komen. Marcel Sabitzer legde af op Christoph Baumgartner, die plots oog in oog met Mike Maignan stond. De keeper van AC Milan kon met zijn voet nipt redding brengen.

Snel daarna was het raak aan de andere kant. Mbappé had een fraaie actie in huis aan de rechterkant, speelde zijn tegenstander uit en gaf voor. Het leer vloog richting Griezmann, maar voor de sterspeler van Atlético Madrid bereikt kon worden kroop Wöber ervoor. De centrumverdediger poogde weg te werken, maar kopte in eigen doel raak: 0-1. Voor rust had Frankrijk via Mbappé zelfs nog op 0-2 kunnen komen, maar de Madrista in spe kreeg de bal niet onder controle en zag een grote mogelijkheid in rook op gaan.

Doelpunt Frankrijk??! 38' Max Wöber Oostenrijk 0-1 Frankrijk Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/iFxIk7sKF5#EURO2024 pic.twitter.com/CGk48em6mp — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 17, 2024

Tien minuten na rust had Mbappé opnieuw de tweede treffer van de avond op zijn schoen. Hij werd fraai weggestoken, maar oog in oog met Pentz schoot de aanvalsleider langs de voor hem verkeerde kant van de paal.

Hoewel Oostenrijk ook na de theepauze niet kansloos was, waren het les Bleus die het meeste aanspraak hadden op een treffer in de tweede helft. Thuram hielp twee kansjes om zeep en ook Mbappé kon zijn stempel verder niet drukken. Zo speelde Frankrijk niet groots, maar trok het wel de eerste drie punten van dit EK over de streep.

In de slotfase ging de voorste man van de Fransen naar de grond met een ogenschijnlijke neusblessure. Bij een vrije trap in het voordeel van zijn ploeg kreeg Mbappé een schouder in het gezicht, waarna hij met een flinke bloedneus achterbleef. Na een korte blessurebehandeling verliet de voormalig Paris Saint-Germain-speler het veld, alvorens hij er kortstondig weer inkwam. Bij zijn snelle rentree ging Mbappé meteen op de grond zitten, waardoor het spel opnieuw stilgelegd werd. De scheidsrechter beoordeelde dit als tijdrekken en strafte Mbappé met een gele prent. Uiteindelijk werd hij toch gewisseld voor Olivier Giroud, die in de absolute slotfase een dot van een kans miste.

Vrijdag neemt Frankrijk het op tegen Nederland. In Leipzig wordt er om 21:00 uur afgetrapt. Oostenrijk treft om 18:00 uur op die vrijdag Polen.

