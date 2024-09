Frankrijk-ster Antoine Griezmann stopt per direct met interlandvoetbal

Antoine Griezmann stopt per direct met interlandvoetbal, zo laat de 33-jarige aanvaller van Atlético Madrid weten via social media. De linkspoot zwaait af na 137 interlands, 44 doelpunten en 38 assists. Met Frankrijk won Griezmann in 2018 het WK.

Griezmann deelt maandagochtend een filmpje met allerlei hoogtepunten uit zijn interlandcarrière. “Ik maak plaats voor de nieuwe generatie, het was een eer om te mogen spelen en zulke onvergetelijke dingen mee te maken.”

“Bedankt voor die herinneringen en de steun van de supporters. Ik vertrek met trots en een hart vol herinneringen”, aldus de Franse superster. Griezmann debuteerde ruim tien jaar geleden tegen het Nederlands elftal namens les Bleus.

Griezmann was een van de uitblinkers tijdens het WK van 2018 in Rusland, waar hij met Frankrijk wereldkampioen werd. Griezmann werd destijds onderscheiden met de Bronzen Bal als derde beste speler van het toernooi.

Ook had Griezmann een groot aandeel in het winnen van de UEFA Nations League in 2021. Lange tijd leek het erop dat hij mikte op deelname aan het WK van 2026, maar nu heeft de aanvaller toch een andere beslissing genomen.

Door zijn besluit kan Griezmann zich tijdens de laatste jaren van zijn carrière enkel nog op clubvoetbal richten. De routinier ligt nog tot medio 2026 vast bij Atlético Madrid, waar hij nog altijd een belangrijke speler is.

Griezmann speelde dit seizoen al negen wedstrijden namens Atleti, waarin hij goed was voor drie doelpunten en vier assists. Woensdagavond gaat hij in de Champions League aantreden tegen Benfica.