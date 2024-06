Frankrijk houdt adem in: Mbappé heeft knieklachten en start niet tegen Canada

Kylian Mbappé kan zondagavond niet in actie komen tegen Canada, zo weet L’Équipe te melden. De steraanvaller van Frankrijk kampt met knieklachten en wordt aan de kant gehouden voor de oefenwedstrijd. De ernst van de blessure is vooralsnog onduidelijk, al lijkt hij vooral uit voorzorg niet te spelen.

Volgens de berichtgeving verloopt de voorbereiding op het EK moeizaam. Mbappé zou al twee trainingen gemist hebben vanwege fysieke klachten en hij lijkt ook niet ongeschonden uit de strijd met Luxemburg (3-0) te zijn gekomen.

In het oefenduel met Luxemburg was Mbappé erg belangrijk voor de Fransen. De aanvaller verzorgde twee assists en tekende bovendien zelf de laatste treffer aan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uit het nieuws van L’Équipe wordt overigens niet duidelijk of Mbappé helemaal geen minuten gaat maken of dat hij enkel niet zal starten. Olivier Giroud zal in ieder geval vanaf de aftrap de honneurs waarnemen.

Nederland is op vrijdag 21 juni de tegenstander van Frankrijk op het EK. Daarvoor spelen de Fransen op maandag 17 juni hun eerste groepsduel met Oostenrijk, terwijl de groepsfase besloten wordt met een wedstrijd tegen Polen (25 juni).

Mbappé heeft een lang seizoen in de benen. Met Paris Saint-Germain bereikte hij de halve finale van de Champions League, die uiteindelijk verloren ging tegen Borussia Dortmund.

In alle competities speelde de spits 49 wedstrijden. Daarnaast speelde hij acht interlands sinds september vorig jaar.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties