Frankfurt verrast Leipzig; Van de Beek debuteert op ongebruikelijke positie

Eintracht Frankfurt heeft zaterdagmiddag voor een verrassing gezorgd door RB Leipzig te verslaan: 0-1. De werkgever van Xavi Simons was lange tijd de duidelijk sterkere ploeg, maar kwam mede door een off-day van Loïs Openda niet tot scoren. Donny van de Beek startte in de basiself van Frankfurt en maakte zo zijn debuut, alvorens hij na ruim een uur gewisseld werd. Tegelijkertijd kwam FSV Mainz 05 in actie tegen VfL Wolfsburg. Mede dankzij een doelpunt van Václav Cerny eindigde dit duel in 1-1.

Aan de kant van Leipzig was er vanzelfsprekend een basisplek voor Simons. De aanvallende middenvelder annex aanvaller miste nog geen enkele Bundesliga-wedstrijd dit seizoen en daar kwam zaterdag geen verandering in. Simons moest onder meer Openda van aanvoer gaan voorzien.

Bij Frankfurt verscheen Van de Beek dus aan de aftrap voor zijn debuut. De van Manchester United gehuurde middenvelder had voor het eerst dit seizoen een basisplek in een officieel duel. Van de Beek stond op een voor hem ongebruikelijke positie geposteerd: de voormalig Ajacied startte als linksbuiten. Ex-PSV'er Mario Götze startte op het middenveld, terwijl Philipp Max plaatsnam op de reservebank.

De uitploeg nam al vroeg in het duel brutaal de leiding. Niels Nkounkou zag vanaf de linkerflank hoe Ansgar Knauff een loopactie richting het strafschopgebied van Leipizg maakte. Eerstgenoemde had een vlijmscherpe pass in huis en Knauff rondde overtuigend af: 0-1.

De openingstreffer zou uiteindelijk een van de spaarzame offensieve hoogtepunten van Frankfurt zijn. Na de tegentreffer nam Leipzig namelijk het heft in handen en gingen die Roten Bullen nadrukkelijk op zoek naar een gelijkmaker. Kansen creëerde Leipzig in groten getale, waarbij Openda de gevaarlijkste man was. Zo was de Belg na een dik kwartier betrokken bij een flitsende uitbraak. De eindpass van Openda bleek echter te onderscheppen. Het zou een van de vele kansen worden die de aanvaller verprutste in het duel.

Aan het begin van het tweede bedrijf was er een fase waarin Frankfurt de rug wist te rechten en aanvallend sterker leek te worden. De voorsprong verdubbelen zat er echter niet in voor die Adlerträger, die moesten toekijken hoe Leizpzig het initiatief weer overnam. Na ruim een uur spelen kreeg Openda nog maar weer eens een goede mogelijkheid. De spits wist een voorzet vanaf links richting het doel van Kevin Trapp te koppen, maar de keeper bracht redding met de vingertoppen. De Duitse doelman zou met zijn vele reddingen uiteindelijk uitgroeien tot de uitblinker van de wedstrijd.

Aan de tussenstand zou niks meer veranderen, waardoor Frankfurt drie punten kon bijschrijven. Door de zege loopt de nummer vijf van de Bundesliga in op directe concurrent Leipzig (plek vier), dat nog zes punten voorsprong heeft op de naaste belager.

FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg 1-1

Aan de kant van de thuisploeg was er in het hart van de verdediging een basisplaats voor Sepp van den Berg. Hij zag hoe Cerny na twaalf minuten voor de 0-1 tekende. De voormalig aanvaller van Ajax, FC Utrecht en FC Twente draaide naar zijn linkerbeen en plaatste de bal vanaf vijftien meter in de korte hoek. Het was zijn tweede goal in de Bundesliga. Na een uur spelen zorgde Silvan Widmer op prachtige wijze voor de gelijkmaker. Hij ontving een lange pass aan de rand van het strafschopgebied, nam de bal aan op de borst en schoot vervolgens over doelman Koen Casteels in de lange hoek binnen: 1-1. Dat bleek ook de eindstand.

???????????????? ???????????????? van Václav Cerný! ?? De oud-aanvaller van FC Twente, Ajax en FC Utrecht maakt zijn tweede treffer van dit Bundesliga-seizoen! #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga #Wolfsburg pic.twitter.com/1OpxY3yxeb — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 13, 2024

????????! Wat een wereldgoal! ???? Silvan Widmer ontvangt de bal van oud-PSV'er Philipp Mwene en schiet waanzinnig raak! ?? #ViaplaysportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga pic.twitter.com/lvBwR2Z5XA — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 13, 2024

