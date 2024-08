Francesco Farioli zet Mika Godts op de bank tegen Panathinaikos

Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor het treffen met Panathinaikos bekendgemaakt. De oefenmeester heeft ervoor gekozen om Mika Godts niet in de basis te zetten voor de return in de derde voorronde van de Europa League. De wedstrijd begint om 20:15 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer staat zoals verwacht onder de lat bij de Amsterdammers, die aantreden met een viermansverdediging: Devyne Rensch, die Anton Gaaei vervangt, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Aanvoerder Jordan Henderson staat op het middenveld met Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim. Sivert Mannsverk kreeg nog een basisplek in de Eredivisie-opener tegen sc Heerenveen, maar moet nu weer plaatsmaken voor Fitz-Jim.

Nadat Brian Brobbey in het heenduel met Panathinaikos al terugkeerde in de wedstrijdselectie, is het nu de beurt aan Steven Bergwijn. Beide aanvallers, met name Bergwijn, beschikken echter nog niet over het gewenste fitheidsniveau om te starten in de Johan Cruijff ArenA.

Farioli kiest daardoor andermaal voor Chuba Akpom in de spits. De Engelsman wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Carlos Forbs (links). Godts, die tegen Heerenveen de assist op het enige doelpunt van de wedstrijd leverde, moet het dus afleggen tegen Forbs.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-15T18:15:00.000Z 20:15 Panathinaikos PAN

Ajax wist het heenduel in Athene met 0-1 te winnen. Een vlammend schot van Berghuis in de korte hoek bleek voldoende om met de zege aan de haal te gaan. Inmiddels is ook duidelijk wie Ajax treft als het Panathinaikos uitschakelt: Jagiellonia Białystok. De Polen verloren het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de voorronde van de Champions League en zijn derhalve afgezakt naar de Europa League.

Farioli verwacht een zware pot tegen Panathinaikos. “Ik was vooraf al op de hoogte van de kwaliteiten van Panathinaikos en na de wedstrijd zijn we nog waakzamer. We kennen alle mogelijke scenario's. Het is een team met veel fysiek en kwaliteit. Ze hebben spelers die tijdens de wedstrijd erin kunnen komen en verandering kunnen brengen.”

<b>Opstelling Ajax:</b> Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.

<b>Opstelling Panathinaikos:</b>