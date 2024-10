Francesco Farioli wijst Cristian Willaert terecht na vraag over formatie Ajax

Francesco Farioli kijkt met een positief gevoel terug op de nipte overwinning van zijn Ajax op Willem II zondag (1-0). De Italiaanse oefenmeester zag zijn ploeg weinig creëren, maar nog minder weggeven tegen de Tilburgers. In gesprek met Cristian Willaert voor de camera van ESPN geeft hij zijn kijk op het kansarme duel.

Het vraaggesprek begint met een korte discussie over de formatie van Ajax. "Het was niet echt 5-2-3", corrigeert Farioli de interviewer. "Het was eigenlijk 3-4-2-1, maar dat is niet belangrijk. Uiteindelijk staan er elf spelers op het veld."

De keuzeheer blikt terug op een 'positieve' wedstrijd. "We creëerden een interessant aantal kansen, genoeg om misschien nog een extra goal te maken."

"We gaven niet veel weg. De enige weggeven kans was aan het einde van de eerste helft na een slordige pass", herinnert Farioli zich, doelend op de compleet verkeerde pass van Bertrand Traoré, die een goede mogelijkheid voor Willem II-aanvaller Cisse Sandra opleverde.

De tevredenheid overheerst dan ook. "Ik ben trots op de concentratie en de energie die de spelers op het veld hebben laten zien."

Ajax trad verrassend genoeg dus aan in een formatie met drie of vijf verdedigers, waar Farioli normaliter een viermansdefensie hanteert. "We hebben hier gisteren op de training mee geoefend. Nog niet alle automatismen waren ideaal, maar we hebben het goed gedaan."

Het programma voor Ajax aankomende week is loodzwaar. Woensdag gaat het op bezoek bij Feyenoord, zaterdag komt PSV langs in Amsterdam. Farioli wil niet laten weten of hij dan een soortgelijke formatie de wei instuurt.