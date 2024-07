Francesco Farioli wijst Ajax-duo aan dat ‘heel goede dingen’ laat zien

Francesco Farioli heeft ogenschijnlijk nog geen definitieve beslissingen genomen over zijn startopstelling bij Ajax. De Italiaanse trainer ziet sommige spelers indruk maken op de training, terwijl anderen tegenvallen. In gesprek met Voetbal International licht Farioli vast twee talenten uit.

De pas 35-jarige keuzeheer is inmiddels een aantal weken aan de gang met Ajax. Terwijl de spelers fitheid kweken, probeert Farioli de eerste contouren van zijn basiself vast te leggen.

Vooralsnog heeft hij weinig knopen doorgehakt. "Iedereen krijgt zijn kansen en geeft goede antwoorden", wordt hij maandag geciteerd door VI. "En zelfs sommige spelers die in mijn hoofd geen deel uitmaakten van het project, zijn heel hard aan het switchen naar de andere map. Het is volledig aan hen."

"Ik heb meerdere gesprekken met ze gevoerd over hoe ik ze zie, wat mijn eerste indruk was en waar we nu staan", vervolgt de oefenmeester. "Sommigen hebben mijn twijfel weggenomen, bij anderen ben ik misschien iets meer gaan twijfelen en gaat het nu weer de goede kant op."

Twee spelers wil Farioli vast uitlichten: Dies Janse en Jaydon Banel. Van hen had de trainer voordat hij naar Amsterdam kwam al beelden gezien. "Niet al te veel hoor, want het is een grote selectie. Maar sinds het moment dat zij zijn aangesloten, hebben ze heel goede dingen laten zien. Ik ben erg blij met hen allebei."

De oefencampagne van Ajax is inmiddels drie wedstrijden oud. Het eerste duel ging met 0-1 verloren tegen PEC Zwolle, alvorens Sint-Truiden (4-0) en Rangers (2-1) verslagen werden.

In aanloop naar het tweeluik met FK Vojvodina in de Europa League-voorrondes speelt Ajax nog twee oefenpotjes. Donderdag wacht het treffen met Al-Wasl uit de Verenigde Arabische Emiraten, vrijdag treffen de Amsterdammers het Griekse Olympiakos Piraeus.

