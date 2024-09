Francesco Farioli weigert één vraag te beantwoorden op persconferentie van Ajax: 'Na de vorige keer wil ik dat niet'

Jordan Henderson vindt het grappig hoe vaak hij en Francesco Farioli worden gevraagd naar de spitspositie bij Ajax. De 34-jarige aanvoerder van de Amsterdammers laat op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met Besiktas weten het ‘geen groot ding’ te vinden. “Het gaat om het team, niet om individuen.”

Cristian Willaert van ESPN vraagt Farioli of hij wil vertellen wie donderdagavond in de punt van de aanval staat bij Ajax: Brian Brobbey, Chuba Akpom of Wout Weghorst. “Nee, na de vorige keer wil ik dat niet”, lacht de Italiaan. “Ik heb een keer gezegd dat Ahmetcan Kaplan negentig minuten kon spelen, en toen kon hij niet spelen.”

“Ik zei ook dat Brobbey in de spits ging starten en toen raakte hij geblesseerd. Ik houd nu mijn mond dicht. Ik hoop dat je dat begrijpt. De spitsen zijn allemaal fit”, zegt Farioli lachend. Jeroen Stekelenburg van de NOS is opgevallen dat Henderson moest lachen toen zijn trainer werd gevraagd naar de spitsen.

“Voor jullie is het een groot ding, de spitsen”, zegt Henderson met een lach op zijn gezicht. “Ik word elke persconferentie gevraagd naar de spitsen. Dat vind ik wel grappig. Voor mij is het geen groot ding. Voor mij gaat om het team, niet om individuen.”

“Ze hebben alle drie andere kwaliteiten”, vervolgt de captain. “Het zijn hele goede spitsen. Ze kunnen scoren en werken allemaal hard voor het team. Het gaat erom dat ze op de training laten zien wie er moet spelen, maar ook wie er fris is. We hebben zoveel wedstrijden... Vanaf nu tot en met december spelen we misschien wel elke drie of vier dagen.”

“Iemand gaat misschien doordeweeks spelen en dan moet een andere speler klaar zijn om er in het weekend te staan. We hebben het nu wel over de spitsen, maar we hebben echt iedereen nodig. Het is aan ons om tot aan de winterstop alles te geven voor elkaar en dan zien we weer verder”, sluit Henderson af.

Ajax begint de competitiefase van de Europa League donderdagavond met een thuisduel met het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.