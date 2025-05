Francesco Farioli onthult wanneer hij besloot om te vertrekken bij Ajax

Francesco Farioli kwam afgelopen woensdag, na de wedstrijd tegen FC Groningen (2-2), tot de conclusie dat het beter was om te vertrekken bij Ajax. Dat vertelt de Italiaanse trainer maandag in gesprek met ESPN.

Maandagochtend werd bekend dat Farioli vertrekt bij Ajax. De Italiaan kiest er zelf voor om zijn contract te laten ontbinden.

“Het management en ik hebben dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax, maar we hebben een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken”, verklaarde de oefenmeester in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het beste moment is om uit elkaar te gaan."

Even later op maandag gaat Farioli in gesprek met ESPN verder in op zijn vertrek. “Het is moeilijk. Het is niet wat ik wil, maar ik vind dat het nodig is voor de club. De emotie en de tranen van de laatste 24 uur zeggen alles.”

Op de vraag wanneer hij besloot dat het beter zou zijn om te vertrekken, antwoordt hij: “Na de wedstrijd tegen FC Groningen probeerde ik op de weg terug de eindjes aan elkaar te knopen. Het was een emotionele dag, maar op dat moment waren mijn gedachtes koud.”

“Ik zag de ‘film van het seizoen’ rondspoken in mijn hoofd. Over de dingen die we beter hadden kunnen doen, die we moesten verbeteren voor de toekomst. Toen zag ik in dat de afstand te groot was en dat dit de beste beslissing was voor de club.”

“De doelen van de club en die van mij waren hetzelfde, maar we hadden verschillende ideeën en andere visie over hoe we het moesten aanpakken. Ook de tijdslijn van de club was anders en de urgentie verschilde. Het was moeilijk om alles in een keer te veranderen, dus ik dacht dat het beter was om één ding te veranderen. En dat was ik.”

Over de band met technisch directeur Alex Kroes wil Farioli ook nog iets duidelijk maken. “Ik weet dat het op dit moment lijkt alsof ik ruzie heb met Alex, maar dat is niet zo. Ergens in de komende week gaan we samen ergens eten, want we respecteren elkaar en we houden van elkaar.”

“Soms moet je uit elkaar gaan, omdat je het niet eens bent met elkaar of omdat er een verschil in gevoel is. Maar niks zal mijn gevoelens voor de club en de mensen die me naar de club hebben gebracht veranderen. Want het is geen toeval dat ik moest huilen, van gisteren na de wedstrijd tot twee minuten geleden. De ervaring die ik heb meegemaakt is geweldig. Dus ik ben Alex, Menno en Marijn heel dankbaar”, doelt Farioli op Alex Kroes (technisch directeur), Menno Geelen (algemeen directeur) en Marijn Beuker (directeur voetbal).

“Zij hebben me hier gebracht, en dat was een heel dappere beslissing. Er was veel kritiek en scepsis toen ik deze baan kreeg. Je kan hetzelfde einddoel hebben, maar verschillende meningen over de manier waarop”, aldus Farioli.