Francesco Farioli is heel gelukkig bij Ajax, zo verklaart hij in een uitgebreid interview met Voetbal International. De Italiaanse oefenmeester probeert zijn passie voor de club ook te vertalen naar zijn spelers en hoopt nog lang in Amsterdam te mogen werken.

Afgelopen zomer streek de 35-jarige Farioli neer in de hoofdstad. Het aan de Côte d'Azur gelegen Nice werd door de Italiaan ingeruild voor de Nederlandse hoofdstad. Het blijkt in het eerste halfjaar een gelukkig huwelijk.

Het hoogtepunt voor Ajax - dat onder Farioli langzaam uit een heel diep dal klautert - was de week waarin zowel Feyenoord (0-2) als PSV wordt verslagen. De afgelopen weken, echter, zijn de beentjes vermoeider geraakt en is de klad er wat ingekomen.

Als Farioli reflecteert op het eerste halfjaar in Amsterdam, kan hij alleen maar gelukkig terugkijken. Hij verbaasde zich over één specifiek aspect. "Ajax is een institutie, een legendarische club, een grootmacht", begint de coach.

"Maar wat mij nog het meest heeft verrast, is: iedereen die je spreekt, wil hierheen komen! Het maakt niet uit waar ze zijn, als je met een goed plan komt en je noemt de naam Ajax, heb ik nog geen enkele speler nee horen zeggen." Zelf voelt de Italiaan zich als een vis in het water.

"Ook voor mij is er geen betere plaats om te zijn. Deze club staat voor een bepaalde manier van spelen, waar ik van houd. Dit is niet iets wat elke dag voorbijkomt. Alsof je je vrouw tegenkomt: hoeveel vrouwen kom je tegen tijdens je leven? Maar dan komt er een moment dat je zegt: Dit is de ware. Dat was een beetje het gevoel dat ik kreeg. De liefde groeit, letterlijk, nu ik hier ben."

Bij Farioli leeft echt het gevoel dat hij de rijke historie van de club moet respecteren, maar tegelijkertijd ook het besef dat de toekomst evenzo belangrijk is. Hij past in zijn werkzaamheden 'belangrijke kleine dingetjes' toe om precies dat te bewerkstelligen.

"Toen door politiestakingen tot twee keer toe een wedstrijd kwam te vervallen, zijn we bijvoorbeeld met de selectie naar het Ajax-museum geweest", blikt hij terug. "Zo had iedereen een goed beeld van waar we precies zijn. In de kleedkamer hebben we besloten om de grote tafel in het midden weg te halen, zodat de spelers elkaar goed konden aankijken."

Toch is er ook 'ruimte voor het heden', zegt Farioli. "Dus hebben we in een lange gang, zowel in De Arena als De Toekomst, alle historische beelden naar één muur overgeheveld, die móéten er zijn en het is een eer om ernaar te kijken. En zo hebben we de muur ertegenover leeg voor nieuwe beelden van dit seizoen. Voor de herinneringen die we aan het verzamelen zijn."