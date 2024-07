Francesco Farioli moet naast Owen Wijndal ook Bertrand Traoré missen tijdens Ajax - Vojvodina

Ajax moet het donderdagavond in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina stellen onder Owen Wijndal en Bertrand Traoré. Eerstgenoemde is herstellende van een kneuzing, terwijl het papierwerk van Traoré nog niet in orde is. Daarnaast is de aanvaller nog niet fit genoeg.

"Traoré heeft nog te maken met papierwerk", laat Farioli weten over de aanvaller uit Burkina Faso, die onlangs werd gepresenteerd als eerste zomeraanwinst van de Amsterdammers. "Hij zal geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie." De Telegraaf meldde vijf dagen geleden nog dat het papierwerk van Traoré juist wel op tijd geregeld was.

"We hopen vanaf begin volgende week weer over hem te beschikken. Vanaf het moment dat hij met het team meetraint, willen we ook meer te weten komen over zijn (fysieke, red.) staat." Farioli gaf vlak na de komst van Traoré al aan dat de aanvaller fysiek gezien een speciaal geval is.

"We kijken ernaar uit om hem met het team mee te laten trainen, maar we kijken in het bijzonder uit naar morgen", vertelt Farioli met een lach op zijn gezicht. De Italiaan kan ook geen beroep doen op Wijndal. De linksback liep in het oefenduel met Olympiacos een armblessure op en verscheen na rust met een mitella om.

"We gaan vandaag (woensdag, red.) evalueren voordat de definitieve selectie samen wordt gesteld. Er spelen geen grote kwesties, behalve Owen. Hij heeft een kneuzing opgelopen en is vandaag niet beschikbaar om te trainen. De rest is oké."

Berghuis

Steven Berghuis is hard op de weg terug naar honderd procent fitheid. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder van Ajax is klaar om te starten, bevestigt Farioli. "Hij is één van de spelers die een specifiek programma heeft gevolgd, omdat het bij hem nog even duurde voor hij onze trainingsmethoden aankon."

"Het merendeel van de spelers heeft het fitheidsniveau zoals volgens plan bereikt. Steven is de minuten die hij niet kon meedoen aan het inhalen, maar hij is fit en traint al de hele week met ons mee. Hij is één van de spelers die morgen (donderdag, red.) een rol kan spelen in de wedstrijd."

