Francesco Farioli maakt zijn eerste basisopstelling als trainer van Ajax bekend

Francesco Farioli heeft zijn eerste opstelling als trainer van Ajax bekendgemaakt. De Amsterdammers beginnen de voorbereiding op het nieuwe seizoen vrijdagmiddag om 14.00 uur met een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. De wedstrijd is live te volgen via Ziggo Sport.

De Italiaanse oefenmeester kan tijdens het eerste oefenduel van Ajax nog niet beschikken over de Oranje-internationals Brian Brobbey en Steven Bergwijn, terwijl de al uitgeschakelde Kroaten Josip Sutalo en Borna Sosa nog genieten van hun vakantie. Tot slot is Ahmetcan Kaplan nog met Turkije actief op het EK in Duitsland.

Farioli start tegen PEC met Diant Ramaj op doel. De Duitse sluitpost groeide het afgelopen seizoen, mede door blessures van concurrenten, uit tot eerste sluitpost bij Ajax en behoudt zijn basisplaats onder de nieuwe trainer.

De verdediging wordt gecompleteerd door Devyne Rensch, Jakov Medic, Dies Janse en Jorrel Hato. Laatstgenoemde start hoogstwaarschijnlijk als linksback.

Op het middenveld kunnen Jordan Henderson, Branco van den Boomen en Kenneth Taylor rekenen op een basisplaats. De voorhoede bestaat uit Carlos Forbs, Chuba Akpom en Mika Godts.

Opstelling Ajax:

Ramaj; Rensch, Medic, Janse, Hato; Henderson, Van den Boomen, Taylor; Forbs, Akpom, Godts.

Wisselspelers Ajax:

Pasveer, Gaaei, Gooijer, Wijndal, Baas, Tahirovic, Mannsverk, Hlynsson, Fitz-Jim, Rijkhoff, Rasmussen, Banel, Brandes, Jetten, Alders, Konadu, Kalokoh.

