Francesco Farioli maakt duidelijk wat hij van woorden Louis van Gaal over hem vindt

Francesco Farioli heeft genoten van het optreden van de Ajax Legends tegen de Real Madrid Legends, zo vertelt hij dinsdag in gesprek met Ajax TV. De trainer van de Amsterdammers kreeg tijdens het evenement bovendien lovende woorden van Louis van Gaal, en die complimenten vleien Farioli.

“Het was geweldig”, zo begint Farioli. “We waren bij die wedstrijd met de staf en de spelersgroep. Het was goed om te zien waar deze club voor staat en waar we vandaan komen. We hebben met veel plezier gekeken naar de helden van vroeger.”

“Het was heel leuk om hen terug te zien. Ik had zelfs de kans om met enkelen van hen te praten. Ze waren trouwens erg scherp op het veld, dus ik wil ze complimenteren met het hoge niveau dat ze op het veld hebben laten zien.”

Voor de aftrap van het Legends-duel had Van Gaal, die benoemd werd tot erelid van Ajax, nog fraaie woorden voor Farioli.

“In mijn tijd, toen ik net trainer werd, werd ik over het algemeen uitgefloten. Maar nu is er een andere tendens. En ik denk dat Farioli Ajax op een hoger niveau zal brengen”, zo toonde Van Gaal vertrouwen in de huidige coach van de Amsterdamse club.

Farioli had nog nauwelijks gesproken met de oud-trainer en voelt zich gevleid door de speciale benoeming. “Het heeft me echt geraakt. Het was onverwacht.”

“Ik ben heel dankbaar voor de woorden van meneer Van Gaal. Dat geeft een hoop verantwoordelijkheid. Ik had een paar maanden geleden de kans om met hem te spreken. Ik kijk er nu al naar uit om hem nog een keer te spreken.”