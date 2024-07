Francesco Farioli lyrisch: ‘Alex Kroes is de beste baas die ik bij Ajax kan wensen’

Het seizoen van Ajax is deze week officieel begonnen. Woensdag maakte de selectie van Ajax voor het eerst kennis met de nieuwe trainer Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester weet dat hij direct aan de bak moet met de Amsterdammers.

“We maken nu de eerste stappen in de juiste richting”, zegt Farioli voor de camera van ESPN. "De eerste dagen zitten we nog even op de roze wolk, maar we moeten ons bewust worden van de stappen die we moeten zetten.”

De 35-jarige trainer trof naar eigen zeggen een gemotiveerde spelersgroep aan. “Ik voel het verlangen van de groep om dingen te veranderen. Zo kort na het afgelopen seizoen hebben de spelers altijd nog wat ‘krasjes’, maar we moeten keihard trainen en elke dag verbeteren. Klaar zijn voor de grote uitdagingen die wachten.”

Steven Berghuis is niet geheel fit en volgt een aangepast schema, zo laat Farioli weten. Hij was dan ook niet op de eerste groepstraining te vinden.

Waar Farioli de selectiespelers nog moet leren kennen, heeft hij al wel een hechte band ontwikkeld met technisch directeur Alex Kroes. “Als we het hebben over arbeidsethos en de wil om dingen voor elkaar te krijgen, is Alex Kroes de beste baas die ik bij Ajax had kunnen wensen.”

“Ik ben verliefd geworden op zijn energie en zijn verlangen om dingen hier te veranderen”, vervolgt de Italiaan. “Zijn manier van werken is exact hetzelfde als mijn manier. Hij is waarschijnlijk een van de redenen waarom ik de nieuwe trainer ben van Ajax.”

Farioli geeft aan dat hij en Kroes de afgelopen weken druk bezig zijn geweest met hoe de selectie er komend seizoen uit moet gaan zien. “Wij zijn de eerste die op De Toekomst verschijnen, maar ook de laatste die hier vertrekken. En dat is absoluut geen act." Mocht het nou echt heel laat worden, heeft Farioli wel een oplossing. “Alex en ik zijn niet zo heel groot, dus dan delen we gewoon de bank die hier staat”, sluit hij grappend af.

